На международном фестивале цифрового театра покажут спектакль на русском жестовом языке в новаторском формате

В рамках международного фестиваля цифрового театра Onlife iDEA Fest состоится премьера моноспектакля на русском жестовом языке «Пугачёв». Он будет транслироваться в интернете в новаторском формате onlife, совмещающем живую актёрскую игру с возможностями мультимедиа.
Одна из особенностей фестиваля, который проходит уже в третий раз, в том, что после окончания спектакля проходит обсуждение с приглашёнными театральными критиками, а зрители могут задать вопросы режиссёру и актёрам, а также поделиться впечатлениями от постановки в специальном чате.
Зрители уже увидели несколько спектаклей. В частности, постановку «Бродячая. Бездомная. Дохлая собака», в основу которой положен рассказ Антона Чехова «Каштанка», а также спектакли «Эзоп. Лиса и виноград» по мотивам пьесы Гильерме Фигейредо и «Кроткая» по мотивам одноименной повести Фёдора Достоевского и другие. В создании постановок принимали участие актёры и режиссёры из России Узбекистана, Кипра, Молдовы, Азербайджана и Грузии.
Показ первого инклюзивного спектакля для неслышащих людей состоится 29 июня. «Пугачёв» создан специально для интернет-трансляции в формате onlife. В нём использованы фрагменты одноимённой поэмы Сергея Есенина и письма поэта, написанные в период работы над этим произведением. Роль исполняет ведущий артист Театра Мимики и Жеста Сергей Родин. Трансляция будет сопровождаться аудио переводом.
«Мы создаём культурное, альтернативное место для развития жестового языка и интеграции слабослышащих людей в обществе. По итогам будет сформировано профильное сообщество актёров, режиссёров и зрителей, имеющих нарушения слуха, для свободного общения», - поясняет Яна Балачевцева, генеральный продюсер фестиваля.
По замыслу авторов, такие спектакли также могут являться инструментом обучения слышащих людей основам жестового языка.
Спектакль можно будет посмотреть бесплатно на странице фестиваля Onlife iDEA Fest в Youtube и в социальной сети VK. Начало трансляции в 20.00 по московскому времени.
Зрители, не сумевшие посмотреть спектакль в прямом эфире, смогут в любой момент увидеть его и обсуждение – запись останется в бесплатном доступе на всех ресурсах проекта.