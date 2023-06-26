На международном фестивале цифрового театра покажут спектакль на русском жестовом языке в новаторском формате

В рамках международного фестиваля цифрового театра Onlife iDEA Fest состоится премьера моноспектакля на русском жестовом языке «Пугачёв». Он будет транслироваться в интернете в новаторском формате onlife, совмещающем живую актёрскую игру с возможностями мультимедиа.



Одна из особенностей фестиваля, который проходит уже в третий раз, в том, что после окончания спектакля проходит обсуждение с приглашёнными театральными критиками, а зрители могут задать вопросы режиссёру и актёрам, а также поделиться впечатлениями от постановки в специальном чате.

