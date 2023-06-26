Водитель автобуса в Архангельске не закрыл дверь, и пассажир «вышел» на полном ходу

Архангельская ГИБДД 26 июня показывает видеозапись странного поступка молодого человека.
Инцидент произошёл в областном центре на Ленинградском проспекте ещё 13 июня, но видео опубликовали сегодня. Водитель автобуса №64 допустил движение автобуса с открытыми дверями. Пострадавшего пассажира с переломами госпитализировали, сообщает ГИБДД.
Как пишет 29.RU, по словам водителя, пассажир был в компании друзей и даже не запомнил, как выпрыгнул из салона. Друзья вышли на следующей остановке, а перед этим облили чем-то кондуктора из бутылки.
«Как зашли, так сразу шум, галдеж. Получилось так, что я нажал на кнопку «закрыть двери», дверь не закрылась, не убедился, что дверь закрылась, и поехал. Когда кондуктор подошла, сказала: «Закройте дверь», я дверь закрыл и продолжил дальше по маршруту. А что у меня пассажир в это время... Никто из пассажиров мне не сказал», — рассказал водитель.
«Прыгун» получил перелом бедра, перелом кости со смещением и ушиб легких. Проводится административное расследование.