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    Водитель автобуса в Архангельске не закрыл дверь, и пассажир «вышел» на полном ходу

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    Архангельская ГИБДД 26 июня показывает видеозапись странного поступка молодого человека.

    Инцидент произошёл в областном центре на Ленинградском проспекте ещё 13 июня, но видео опубликовали сегодня. Водитель автобуса №64 допустил движение автобуса с открытыми дверями. Пострадавшего пассажира с переломами госпитализировали, сообщает ГИБДД.

    Как пишет 29.RU, по словам водителя, пассажир был в компании друзей и даже не запомнил, как выпрыгнул из салона. Друзья вышли на следующей остановке, а перед этим облили чем-то кондуктора из бутылки.

    «Как зашли, так сразу шум, галдеж. Получилось так, что я нажал на кнопку «закрыть двери», дверь не закрылась, не убедился, что дверь закрылась, и поехал. Когда кондуктор подошла, сказала: «Закройте дверь», я дверь закрыл и продолжил дальше по маршруту. А что у меня пассажир в это время... Никто из пассажиров мне не сказал», — рассказал водитель.

    «Прыгун» получил перелом бедра, перелом кости со смещением и ушиб легких. Проводится административное расследование.

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    АвтобусАрхангельск
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    Комментарии 4

    Гость26 Июн 2023 в 15:31
    слабоумие и отвага!
    +2−0
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