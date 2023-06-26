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    Мотоциклист догнал каршеринг и улетел в отбойник на КАД. Столкновение попало на видео

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    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Мотоцикл и каршеринг не разъехались утром 26 июня на северо-востоке кольцевой автодороги Петербурга. Байкеру потребовалась помощь медиков.

    Около 10:30 на 33-м километре внешнего кольца КАД, перед развязкой с Токсовским шоссе, столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На записи, опубликованной в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно, что байкер въехал сзади в каршеринг в левом ряду. От удара он отлетел в силовое ограждение.

    В результате аварии пострадал один человек — мотоциклист, добавили в дорожном управлении. Некоторое время участники ДТП занимали третью полосу. На данный момент все уже разъехались и движение на участке не затруднено.

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    Комментарии 4

    SWd26 Июн 2023 в 15:48
    Д - дистнция.
    +3−0
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