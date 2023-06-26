За ночь после «Алых парусов» с петербургских улиц вывезли более 12 тонн отходов

Перед праздником выпускников «Алые паруса», который прошел в Петербурге на минувших выходных, городские улицы усиленно намывали, а во время и после — избавляли от мусора. В основном это оказались пластик и картон.
За праздничную ночь Невский экологический оператор, ООО «Ресурс АТЭ», ООО «ПКФ «Петро-Васт», Автопарк №1 «Спецтранс» и СПб ГУДП «Центр» вывезли с улиц Петербурга более 12 тонн отходов, рассказали 26 июня в пресс-службе первого. В течение ночи мусоровозы разгружали мусорные контейнеры по мере накопления в них отходов. 97% вывезенного мусора оказались пластиком и картоном, которые подлежат переработке. Все собранные отходы были вывезены и отправлены на обработку.
Всего же за неделю в Петербурге собрали и вывезли более 1 100 кубометров мусора и 1 200 тонн смета с дорог, сообщает пресс-служба комитета по благоустройству. С 19 по 25 июня для уборки и полива улиц использовали более 41 тысячи кубометров воды и 8,5 тысяч литров специального шампуня. Под конец недели дорожникам в этом помогли дожди. Перед «Алыми парусами», 23 июня, в Петербурге выпало более 15 мм осадков.
В понедельник, 25 июня, петербургские улицы убирают 496 машин и 749 дворников. Еще 254 машины и 935 садовников работают в садах, парках и скверах.