За ночь после «Алых парусов» с петербургских улиц вывезли более 12 тонн отходов

Перед праздником выпускников «Алые паруса», который прошел в Петербурге на минувших выходных, городские улицы усиленно намывали, а во время и после — избавляли от мусора. В основном это оказались пластик и картон.



За праздничную ночь Невский экологический оператор, ООО «Ресурс АТЭ», ООО «ПКФ «Петро-Васт», Автопарк №1 «Спецтранс» и СПб ГУДП «Центр» вывезли с улиц Петербурга более 12 тонн отходов, рассказали 26 июня в пресс-службе первого. В течение ночи мусоровозы разгружали мусорные контейнеры по мере накопления в них отходов. 97% вывезенного мусора оказались пластиком и картоном, которые подлежат переработке. Все собранные отходы были вывезены и отправлены на обработку.