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    Из «Зенита» уходят два тренера

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    В тренерском штабе футбольного клуба «Зенит» в ближайшее время произойдут изменения. Как сообщил в своем телеграм-канале заместитель главного редактора «Спорт-Экспресс» Вячеслав Короткин, команду покидают помощник главного тренера Александр Низелик, а также специалист по физиотерапии Мария Бурова.

    Источники «Фонтанки» подтвердили эту информацию и добавили, что у Низелика есть предложение в Европе, куда он планирует перебраться вместе с Буровой, на которой он женат.

    Низелик входит в тренерский штаб «Зенита» с 2010 года. Бурова работает в петербургском клубе с 2018-го.

    В настоящее время «Зенит» готовится к новому сезону. Запланированы товарищеские матчи с «Нефтчи» (1 июля) и «Црвеной Звездой» (4 июля). 15 июля в Казани «Зенит» разыграет с ЦСКА Суперкубок страны.

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