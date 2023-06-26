Из «Зенита» уходят два тренера

В тренерском штабе футбольного клуба «Зенит» в ближайшее время произойдут изменения. Как сообщил в своем телеграм-канале заместитель главного редактора «Спорт-Экспресс» Вячеслав Короткин, команду покидают помощник главного тренера Александр Низелик, а также специалист по физиотерапии Мария Бурова.



Источники «Фонтанки» подтвердили эту информацию и добавили, что у Низелика есть предложение в Европе, куда он планирует перебраться вместе с Буровой, на которой он женат.



Низелик входит в тренерский штаб «Зенита» с 2010 года. Бурова работает в петербургском клубе с 2018-го.

