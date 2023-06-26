ЧВК больше не смогут вербовать уголовников: новости СВО за 26 июня

В Госдуме заявили, что находящиеся под приговором смогут заключать контракты только с Минобороны Фото: Александр Ощепков / NGS.RU Поделиться Поделиться





Ежедневно мы рассказываем о самых главных событиях прошедшего дня, связанных со специальной военной операцией. Сегодня подводим итоги 26 июня.



Евгений Пригожин остается под следствием по делу о мятеже Уголовное дело об организации вооруженного мятежа, главным фигурантом которого стал Евгений Пригожин, не было прекращено. Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники, следователи следственного управления ФСБ России продолжают расследование. Напомним, что бунт главы ЧВК начался поздним вечером 23 июня. Выступив с обвинениями в адрес Минобороны РФ, Пригожин ввел военную технику в Ростов-на-Дону.

С раннего утра и до позднего вечера 24 июня государственные структуры РФ называли вагнеровцев вооруженными мятежниками. Пресечь действия ЧВК и арестовать Евгения Пригожина требовали Генпрокуратура и Национальный антитеррористический комитет. Президент в своем обращении к нации назвал действия руководства ЧВК предательством, а церковные иерархи призывали не допустить кровопролития. Вечером того же дня при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко Пригожин согласился развернуть двигавшиеся на Москву колонны.

ЧВК больше не смогут вербовать уголовников Госдума приняла законы, согласно которым приговоренные к тюремному сроку не смогут больше заключать контракты с ЧВК — только с Минобороны. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников. — Была история, когда ЧВК могли брать тех, кто под приговором находятся, и заключать с ними контракты. Теперь законом принята другая процедура, что контракты заключаются только с Минобороны, процедура полная прописана, — цитирует Крашенинникова «Интерфакс».

По его словам, «в этом смысле уже совершенно точно одна часть функций у ЧВК ушла».

Законопроект, предлагающий разрешить служить по контракту гражданам с судимостью (кроме «тяжких» статей) в период мобилизации и в военное время, в Госдуму внесли в мае. 20 июня его приняли. До 1 июля бойцы добровольческих формирований обязаны подписать контракты с Минобороны. Спецслужбы задержали жителя Амурской области, подозреваемого в спонсировании украинских боевиков ФСБ сообщила, что сотрудники спецслужбы задержали жителя Амурской области по подозрению в государственной измене. По информации ведомства, подозреваемый переводил деньги ВСУ на покупку дронов-камикадзе, квадрокоптеров, амуниции и военной техники.

— В отношении задержанного следственным подразделением ФСБ России возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России (государственная измена), ­­­— сообщили в ведомстве.

Переводивший украинским боевикам деньги россиянин родился во Львовской области.

Двух жителей Крыма подозревают в сотрудничестве со спецслужбами Украины ФСБ задержала жителей Ялты 1980 и 1983 года рождения. Как сообщили в ведомстве, подозреваемые установили сотрудничество со службой безопасности Украины, после чего передавали сведения о военной, экономической и социально-политической обстановке на полуострове.

Кроме того, по данным ФСБ, подозреваемые предлагали СБУ свои услуги по фото- и видеосъемке объектов ВС РФ, были готовы совершить диверсию на военных объектах Крыма. Подозреваемые заключены под стражу, возбуждены уголовные дела по статье «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией». Число погибших в результате подрыва Каховской ГЭС увеличилось до 48 Количество погибших при подрыве Каховской ГЭС увеличилось до 48 человек — 26 июня экстренные службы нашли тела еще двоих.

— Общее число погибших достигло 48. Также выросло число пострадавших: всего госпитализированы 126 человек, — сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Плотина Каховской ГЭС разрушилась в ночь на 6 июня. Власти Новой Каховки сообщали, что ночные удары по ГЭС привели к разрушению задвижек. Из-за этого вода из водохранилища начала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению реки: ее уровень в городе достиг более 11 метров. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту теракта.

Польша укрепила границы с Белоруссией В Польше решили укрепить границу после сообщений о переходе Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер» в Белоруссию. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий в эфире польского телевидения. По его словам, укрепление рубежей на границе — «реакция на возможную угрозу со стороны Москвы, так как Путин и Лукашенко могут действовать непредсказуемо». — Мы еще раз убедились, насколько важно это заграждение длиной 206 километров, — заявил Моравецкий.

О необходимости укрепления границ на восточном фланге НАТО также заявил президент Литвы Гитанас Науседа. Он отметил, что ЧВК «Вагнер», перебравшись в Белоруссию, представляют потенциальную угрозу для прибалтийского государства. Переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут состояться в июле Немецкий телеканал ARD со ссылкой на информированные источники сообщил о готовящихся официальных переговорах по Украине. По информации телеканала, они могут состояться в июле.

По данным канала, 24 июня в Копенгагене состоялась секретная международная встреча, посвященная украинскому конфликту. На встрече присутствовали дипломаты из западных стран, представители Индии, Бразилии, Китая и ЮАР. На ARD отмечают, что главной целью Запала была попытка заручиться поддержкой стран БРИКС, которые продолжают сохранять нейтралитет в ситуации вокруг СВО на территории Украины. Инициатором переговоров стал Киев.