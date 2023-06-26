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    «Оформляйте кого-нибудь другого, а я поехал». Суд в Петербурге оценил наглость водителя BMW

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    Наглость и самоуверенность не помогли водителю BMW в Петербурге избежать наказания за отказ от медосвидетельствования. Зато «обогатили» его еще на один протокол.

    Около 4:40 25 марта 2023 года сотрудники ДПС остановили автомобиль BMW возле дома 49 по Бухарестской улице. У водителя имелись признаки алкогольного опьянения. Пока составляли протокол в машине ГИБДД, автомобилист реагировал на вопросы нормально и несколько раз выходил из салона покурить. Однако чем ближе был момент подписания протокола, тем неадекватнее становилось поведение задержанного, сообщает 26 июня объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

    В очередной раз выйдя на перекур, мужчина заметил машину скорой помощи и со словами: «Оформляйте кого-нибудь другого, а я поехал» бросился к ней. На предложение полицейских вернуться в патрульный автомобиль стал сопротивляться, махать руками и материться. Как добавляет «Дорожный инспектор», в адрес сотрудников ДПС полетели угрозы проблем на службе и увольнения. В полицейскую машину его вернули уже силой и в наручниках. После этого на вопросы инспекторов мужчина отвечать перестал, дуть в трубочку и подписывать документы отказался. Впрочем, после доставления в отдел полиции автомобилист вновь начал вести себя как обычно и заговорил, добавляют в пресс-службе судов.

    На суд мужчина не явился. За отказ от прохождения медосвидетельствования мировая судья судебного участка № 190 Санкт-Петербурга привлекла его к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ. Наказанием стали лишение водительских прав на 1 год и 8 месяцев и штраф в 30 тысяч рублей. По данным «Дорожного инспектора», на мужчину при задержании был составлен еще и протокол за мелкое хулиганство по 20.1 КоАП РФ.

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    ПетербургСудОтказ от медосвидетельствования
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