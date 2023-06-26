«Оформляйте кого-нибудь другого, а я поехал». Суд в Петербурге оценил наглость водителя BMW

Наглость и самоуверенность не помогли водителю BMW в Петербурге избежать наказания за отказ от медосвидетельствования. Зато «обогатили» его еще на один протокол.



Около 4:40 25 марта 2023 года сотрудники ДПС остановили автомобиль BMW возле дома 49 по Бухарестской улице. У водителя имелись признаки алкогольного опьянения. Пока составляли протокол в машине ГИБДД, автомобилист реагировал на вопросы нормально и несколько раз выходил из салона покурить. Однако чем ближе был момент подписания протокола, тем неадекватнее становилось поведение задержанного, сообщает 26 июня объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.