В Энгельсе мужчина ударил полицейского ножом в шею в служебной машине

В Энгельсе задержанный за административное правонарушение мужчина напал на полицейского и получил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). Подробности сообщает Следственный комитет Саратовской области 26 июня.



По данным СК, накануне днем мужчину посадили в салон служебного автомобиля. Там он ударил ножом в шею полицейского, который был за рулем машины. Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение.



С подозреваемым проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

