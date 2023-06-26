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    В Энгельсе мужчина ударил полицейского ножом в шею в служебной машине

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    4 комментария

    В Энгельсе задержанный за административное правонарушение мужчина напал на полицейского и получил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). Подробности сообщает Следственный комитет Саратовской области 26 июня.

    По данным СК, накануне днем мужчину посадили в салон служебного автомобиля. Там он ударил ножом в шею полицейского, который был за рулем машины. Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение.

    С подозреваемым проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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    Комментарии 4

    Гость26 Июн 2023 в 13:23
    В Марксе в печень Не?
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