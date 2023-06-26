В Екатеринбурге с отравлением госпитализировали 50 курсантов Юридического института МВД России

В Екатеринбурге произошло массовое отравление курсантов Уральского юридического института МВД России. К утру 26 июня с симптомами кишечной инфекции были госпитализированы 50 человек, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Минздрава Свердловской области.



Первые пять человек поступили в приемное отделение инфекционной службы ГКБ № 40 в минувшую субботу, затем в течение этих же суток госпитализировали еще 30 человек, а в воскресенье помощь медиков потребовалась еще 15 студентам.



Предварительный диагноз — гастроэнтерит. Все госпитализированные находятся в состоянии близком к удовлетворительному, добавили в пресс-службе.

