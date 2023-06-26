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    В Екатеринбурге с отравлением госпитализировали 50 курсантов Юридического института МВД России

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    11 комментариев

    В Екатеринбурге произошло массовое отравление курсантов Уральского юридического института МВД России. К утру 26 июня с симптомами кишечной инфекции были госпитализированы 50 человек, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Минздрава Свердловской области.

    Первые пять человек поступили в приемное отделение инфекционной службы ГКБ № 40 в минувшую субботу, затем в течение этих же суток госпитализировали еще 30 человек, а в воскресенье помощь медиков потребовалась еще 15 студентам.

    Предварительный диагноз — гастроэнтерит. Все госпитализированные находятся в состоянии близком к удовлетворительному, добавили в пресс-службе.

    Прокуратура Свердловской области проводит проверку столовой вуза.

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    Комментарии 11

    Гость26 Июн 2023 в 13:17
    Повар без сан. книжки?!
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