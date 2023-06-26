«ГАЗель» поймала мотоцикл при повороте на Киевском шоссе

Серьезное ДТП с участием мотоциклиста произошло вечером 25 июня на федеральной трассе Р-23 «Псков» в Лужском районе Ленобласти. Неудачный поворот привел к тяжелым травмам.
В восемь часов вечера воскресенья на 102-м километре автодороги «Санкт-Петербург — Псков», в Сорочкино, 31-летний водитель грузопассажирской «ГАЗели» при повороте налево не пропустил ехавший в попутном направлении мотоцикл Suzuki, сообщает 26 июня пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Судя по фото, и машина, и байк в итоге оказались в кювете.
В результате аварии 26-летний мотоциклист был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Полиция ведет проверку по факту ДТП и выясняет все обстоятельства произошедшего.