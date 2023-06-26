    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 24

    2 м/с, вос

    762мм

    49%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd84.08eur91.49

    «ГАЗель» поймала мотоцикл при повороте на Киевском шоссе

    1381
    8 комментариев
    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
    ПоделитьсяПоделиться

    Серьезное ДТП с участием мотоциклиста произошло вечером 25 июня на федеральной трассе Р-23 «Псков» в Лужском районе Ленобласти. Неудачный поворот привел к тяжелым травмам.

    В восемь часов вечера воскресенья на 102-м километре автодороги «Санкт-Петербург — Псков», в Сорочкино, 31-летний водитель грузопассажирской «ГАЗели» при повороте налево не пропустил ехавший в попутном направлении мотоцикл Suzuki, сообщает 26 июня пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Судя по фото, и машина, и байк в итоге оказались в кювете.

    Фото: читатель 47news
    Фото: «Мотосолидарность ДТП»
    Фото: «Мотосолидарность ДТП»
    ПоделитьсяПоделиться

    В результате аварии 26-летний мотоциклист был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Полиция ведет проверку по факту ДТП и выясняет все обстоятельства произошедшего.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Ленинградская областьДТПДТП с мотоциклом
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close