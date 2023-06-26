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    Звуки нескольких взрывов напугали ночью жителей Колпино. Полиция ищет тех, кто утилизировал новогоднюю радость

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    «Что взрывы? Машины просто гудят от этих звуков». Жители Колпино 26 июня проснулись от серии хлопков.

    Первые сигналы в полицию поступили около двух ночи от жителей бульвара Трудящихся, стало известно «Фонтанке» 26 июня. Они сообщали о подозрительных звуках у дома 22/2. Наряд, который прибыл на место, никого не нашел. Но выяснил, что звук — результат взрыва петарды в мусорном контейнере.

    Никто не пострадал.

    Затем звуки взрыва слышали жители Заводского проспекта. Там также обнаружена использованная пиротехника.

    Полиция ищет злоумышленников, перебудивших полрайона.

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