Звуки нескольких взрывов напугали ночью жителей Колпино. Полиция ищет тех, кто утилизировал новогоднюю радость

«Что взрывы? Машины просто гудят от этих звуков». Жители Колпино 26 июня проснулись от серии хлопков.



Первые сигналы в полицию поступили около двух ночи от жителей бульвара Трудящихся, стало известно «Фонтанке» 26 июня. Они сообщали о подозрительных звуках у дома 22/2. Наряд, который прибыл на место, никого не нашел. Но выяснил, что звук — результат взрыва петарды в мусорном контейнере.



Никто не пострадал.



Затем звуки взрыва слышали жители Заводского проспекта. Там также обнаружена использованная пиротехника.

