Молодая мотоциклистка сбила 8-летнего мальчика в Ломоносове

Полиция Петербурга устанавливает обстоятельства ДТП в Петродворцовом районе, в котором пострадал ребенок. Юный пешеход угодил под колеса мотоцикла.



В десять часов вечера 25 июня у дома 20 по Ораниенбаумскому шоссе в Ломоносове 21-летняя местная жительница, управляя мотоциклом Suzuki, сбила 8-летнего мальчика, сообщает 26 июня пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Ребенок переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода без сопровождения родителей.

В результате мальчик получил сотрясение мозга и ушиб. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Как стало известно «Фонтанке», мотоциклистка в момент ДТП была трезвой. За нарушения ПДД девушка в 2022–2023 годах не привлекалась ни разу.