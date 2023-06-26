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    Молодая мотоциклистка сбила 8-летнего мальчика в Ломоносове

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    Полиция Петербурга устанавливает обстоятельства ДТП в Петродворцовом районе, в котором пострадал ребенок. Юный пешеход угодил под колеса мотоцикла.

    В десять часов вечера 25 июня у дома 20 по Ораниенбаумскому шоссе в Ломоносове 21-летняя местная жительница, управляя мотоциклом Suzuki, сбила 8-летнего мальчика, сообщает 26 июня пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Ребенок переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода без сопровождения родителей.

    В результате мальчик получил сотрясение мозга и ушиб. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Как стало известно «Фонтанке», мотоциклистка в момент ДТП была трезвой. За нарушения ПДД девушка в 2022–2023 годах не привлекалась ни разу.

    По факту произошедшего полиция ведет проверку.

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