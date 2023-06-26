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    Приставы должны будут закрывать исполнительное производство о взыскании долгов через три дня после их погашения

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    Исполнительное производство о взыскании долгов должно закрываться в течение трех дней после их погашения. Закон, который вступит в силу 1 июля 2024 года, подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на сайте Кремля 24 июня.

    Согласно тексту документа, трехдневный срок, в который должно быть вынесено постановление об окончании исполнительного производства, начинает отсчитываться с момента поступления в Федеральную службу судебных приставов информации о полном закрытии долга из системы о государственных и муниципальных платежах.

    В случае, если взыскать долги невозможно и такие обстоятельства находят подтверждение, приставы также в течение трех дней должны будут вынести соответствующее постановление.

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