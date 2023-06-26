    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 21

    3 м/с, вос

    762мм

    58%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd84.08eur91.49

    Мужчина с автоматом сидел в кустах на севере Петербурга и целился в прохожих

    9037
    12 комментариев

    После субботних новостей страшную картинку увидела жительница Приморского района Петербурга рано утром: в кустах сидел мужчина с автоматом и целился в нее.

    19-летняя петербурженка позвонила в полицию накануне около половины седьмого утра, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 26 июня. Она рассказала, что у дома 15, корпус 1, по Торфяной дороге в кустах сидит мужчина с автоматом. Он якобы его перезаряжает и целится в пешеходов.

    Наряд немедленно прибыл на место и нашел у дома 10 по Торфяной дороге 33-летнего местного жителя. Он был нетрезв, а в руках у него действительно был предмет, похожий на АК. Однако эксперты установили, что стрелять из него мужчина вряд ли бы смог — это макет автомата.

    Тем не менее возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство». Десять лет назад мужчина уже попадал в поле зрения полиции по делу об угоне автомобиля. Ночь он провел в камере.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    АвтоматАвтомат КалашниковаМакет оружияЗадержаниеХулиганство
    ЛАЙК2
    СМЕХ14
    УДИВЛЕНИЕ6
    ГНЕВ11
    ПЕЧАЛЬ5

    Комментарии 12

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close