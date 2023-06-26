Мужчина с автоматом сидел в кустах на севере Петербурга и целился в прохожих

После субботних новостей страшную картинку увидела жительница Приморского района Петербурга рано утром: в кустах сидел мужчина с автоматом и целился в нее.



19-летняя петербурженка позвонила в полицию накануне около половины седьмого утра, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 26 июня. Она рассказала, что у дома 15, корпус 1, по Торфяной дороге в кустах сидит мужчина с автоматом. Он якобы его перезаряжает и целится в пешеходов.



Наряд немедленно прибыл на место и нашел у дома 10 по Торфяной дороге 33-летнего местного жителя. Он был нетрезв, а в руках у него действительно был предмет, похожий на АК. Однако эксперты установили, что стрелять из него мужчина вряд ли бы смог — это макет автомата.