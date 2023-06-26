Три ребёнка утонули в Приморье, пытаясь спасти друга

Поиск детей, пропавших на реке в Приморье, завершился. Региональное ГУ МЧС ночью 26 июня сообщило, что найден третий утонувший ребёнок. Это 11-летняя девочка. Из четверых выжил только один.

Три мальчика и девочка 9–12 лет днём 24 июня отправились без родителей купаться на реку Арсеньевку (Яковлевский район Приморского края). Мальчик начал тонуть, позвал на помощь, и все остальные бросились в воду. Сильное течение стало сносить их. Один ребёнок зацепился за корягу, смог выбраться на берег и позвонил маме. Трое пропали, одного за другим их нашли погибшими. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ), оно находится на контроле районной прокуратуры.

