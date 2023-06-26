В Иркутской области на берегу реки нашли тело пропавшей школьницы, которую искали с 16 июня

Пропавшую в Иркутской области 16-летнюю девочку нашли погибшей в Иркутской области 26 июня. Тело на берегу реки у села Подымахино Усть-Кутского района заметил экипаж проплывающего мимо судна, рассказали порталу «ИрСити» в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Девочку искали с 16 июня, когда она отправилась расклеивать листовки и не вернулась. В розыске участвовали сотрудники транспортной полиции, работники государственной инспекции по маломерным судам МЧС России и волонтеры. Следственный комитет региона возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

