Лето, спорт и развлечения: в Невском районе прошла ежегодная спартакиада

С 31 мая по 17 июня на базе спортивного комплекса «Алмаз — Антей» состоялись XII Летние Обуховские игры (ЛОИ-2023).



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Ежегодная заводская спартакиада проходит уже более десяти лет и стала неотъемлемой частью спортивной жизни всего Невского района. В этом году она была приурочена к юбилею Обуховского завода, которому исполнилось 160 лет.

Традиционно в соревнованиях принимали участие команды предприятий, входящих в Северо-Западный региональный центр Концерна ВКО «Алмаз — Антей». Этот год стал первым после объединения и реорганизации северо-западного подразделения Концерна, поэтому и формат проведения игр изменился. В 2023 году попробовать силы в ЛОИ смогли все желающие. Несколько недель отборочных состязаний были посвящены любимым соревнованиям заводчан: футболу, волейболу, баскетболу и настольному теннису. Среди сотрудников АО «Обуховский завод», входящего в Концерн ВКО «Алмаз — Антей», состоялись настоящие мини-чемпионаты в каждой дисциплине.



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17 июня, в финальный день игр, сад «Спартак» стал площадкой для грандиозного спортивного мероприятия, открытого для всех. Жаркая погода стала для многих дополнительным поводом приятно провести выходной день на Летних Обуховских играх семьями и компаниями, тем более, что многие спортсмены-любители посещают игры ежегодно и в заключительный день приглашают друзей и близких на праздник спорта.

Так что финальный день ЛОИ-2023 стал большим праздником для всех гостей. На площадке перед спорткомплексом и в саду «Спартак» устроили настоящий «Парк развлечений». Гостей ждали аттракционы на ловкость, меткость и внимательность, зажигательные открытые тренировки по зумбе и джампингу. Любителям спокойного размеренного отдыха выделили целую палатку настольных игр. Для них были и необычные гигантские шахматы и шашки, и аэрохоккей, и очки виртуальной реальности. На творческих мастер-классах каждый мог красочно оформить цветочный горшок, шоппер, персональный значок и многое другое.



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