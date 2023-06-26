Лето, спорт и развлечения: в Невском районе прошла ежегодная спартакиада

С 31 мая по 17 июня на базе спортивного комплекса «Алмаз — Антей» состоялись XII Летние Обуховские игры (ЛОИ-2023).
Ежегодная заводская спартакиада проходит уже более десяти лет и стала неотъемлемой частью спортивной жизни всего Невского района. В этом году она была приурочена к юбилею Обуховского завода, которому исполнилось 160 лет.
Традиционно в соревнованиях принимали участие команды предприятий, входящих в Северо-Западный региональный центр Концерна ВКО «Алмаз — Антей». Этот год стал первым после объединения и реорганизации северо-западного подразделения Концерна, поэтому и формат проведения игр изменился. В 2023 году попробовать силы в ЛОИ смогли все желающие. Несколько недель отборочных состязаний были посвящены любимым соревнованиям заводчан: футболу, волейболу, баскетболу и настольному теннису. Среди сотрудников АО «Обуховский завод», входящего в Концерн ВКО «Алмаз — Антей», состоялись настоящие мини-чемпионаты в каждой дисциплине.
17 июня, в финальный день игр, сад «Спартак» стал площадкой для грандиозного спортивного мероприятия, открытого для всех. Жаркая погода стала для многих дополнительным поводом приятно провести выходной день на Летних Обуховских играх семьями и компаниями, тем более, что многие спортсмены-любители посещают игры ежегодно и в заключительный день приглашают друзей и близких на праздник спорта.
Так что финальный день ЛОИ-2023 стал большим праздником для всех гостей. На площадке перед спорткомплексом и в саду «Спартак» устроили настоящий «Парк развлечений». Гостей ждали аттракционы на ловкость, меткость и внимательность, зажигательные открытые тренировки по зумбе и джампингу. Любителям спокойного размеренного отдыха выделили целую палатку настольных игр. Для них были и необычные гигантские шахматы и шашки, и аэрохоккей, и очки виртуальной реальности. На творческих мастер-классах каждый мог красочно оформить цветочный горшок, шоппер, персональный значок и многое другое.
Огромное внимание уделялось маленьким гостям мероприятия. Детей развлекали аниматоры, для них проводили шоу мыльных пузырей, открыли ИЗО-студию, где можно было проявить свои таланты. Организаторы не забыли и про аквагрим, сладкую вату, попкорн и множество других вкусных вещей. Малыши катались на пони и разноцветном паровозике.
Чайная станция, квас и, конечно, освежающее мороженое спасали участников от летнего зноя. Подрастратившие энергию гости могли между соревнованиями и развлечениями восполнить запас калорий в полевой кухне.
По традиции спартакиада завершилась финальными играми между сотрудниками по мини-футболу, волейболу, баскетболу и настольному теннису. В бассейне спорткомплекса прошли соревнования по плаванию между мужчинами и женщинами в разных возрастных категориях. Список классических спортивных дисциплин дополнили «воркаут», многоборье, гири и подтягивания, перетягивание каната, а также лазерный тир.
В торжественной обстановке участники и победители каждой из спортивных дисциплин получили грамоты, медали и кубки, которые будут напоминать о высоких результатах и отлично проведенном дне в компании коллег и семьи.
«Я очень рад, что Летние Обуховские игры, изначально задуманные как внутрикорпоративное мероприятие для наших сотрудников, за прошедшие годы стали социально значимым событием в культурной жизни города, — отметил заместитель генерального директора АО «Концерн ВКО «Алмаз — Антей», генеральный директор АО «Обуховский завод» Михаил Подвязников. — Мы планируем и дальше поддерживать эту добрую традицию. Постараемся в будущем создавать все необходимые условия для комфортного и интересного времяпрепровождения жителей Санкт-Петербурга».
В конце дня в лотерею разыграли призы: умные часы, термосы, футболки, напольные весы, массажеры, термосумки и многое другое. Праздник ЛОИ-2023 получился масштабным и запоминающимся, и завершился традиционной общей фотографией.
АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз — Антей», almaz-antey.ru
Фотографии предоставлены пресс-службой ФК «Алмаз-Антей»