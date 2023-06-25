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    Петербуржец в трусах взял курс на «Аврору». Спасатели не оставили его без внимания

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    Мужчина устроил неспортивный заплыв в центре Петербурга. Взять дистанцию помогло настроение.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Как сообщили «Фонтанке» очевидцы, вечером 25 июня прохожий разделся у Литейного моста и сиганул в воду. Пловец взял курс на «Аврору». А его вещи нёс друг, не слишком крепко стоявший на ногах. Вероятно, и пловец мог быть на веселе, но плыл он уверенным брасом.

    читатель «Фонтанки»

    Выныривающую из воды голову заметили спасатели. Они сопроводили пловца на его внезапном маршруте. Закончилось все благополучно, лишь бы не простыл — вода в Неве около 18 градусов, сообщал Гидрометцентр.

    Фото: читатель «Фонтанки»

    © Фонтанка.Ру

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