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    В Москве взорвалась машина

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    10 комментариев

    Припаркованный автомобиль взорвался на Фестивальной улице в Москве вечером 25 июня. Предварительно, внутри никого не было.

    О взрыве сообщает РИА Новости и телеграм-каналы. Автомобиль перевернулся на крышу. Официальных данных о пострадавших пока нет, ТАСС сообщает, что никто не пострадал.

    На месте работают спасатели и экстренные службы. Причиной взрыва могли стать баллоны с газом, которые лежали в багажнике машины.

    Судя по опубликованным с места кадрам, также задело припаркованный рядом автомобиль.

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    Комментарии 10

    Гость25 Июн 2023 в 21:57
    С Шойгу?
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