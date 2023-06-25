В Москве взорвалась машина

Припаркованный автомобиль взорвался на Фестивальной улице в Москве вечером 25 июня. Предварительно, внутри никого не было.

О взрыве сообщает РИА Новости и телеграм-каналы. Автомобиль перевернулся на крышу. Официальных данных о пострадавших пока нет, ТАСС сообщает, что никто не пострадал.

На месте работают спасатели и экстренные службы. Причиной взрыва могли стать баллоны с газом, которые лежали в багажнике машины.

Судя по опубликованным с места кадрам, также задело припаркованный рядом автомобиль.