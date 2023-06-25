Пробки из-за колонн ЧВК «Вагнер» и реакция мира на попытку мятежа: события вокруг СВО за 25 июня

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 25 июня.
Попытка мятежа: последствия
О том, что бойцы ЧВК «Вагнер» покидают территорию регионов, заявили власти Воронежской, Липецкой и Ростовской областей. Из-за прохождения колонны военной техники ЧВК на трассе М-4 «Дон» скопилась пробка. Бойцы спецподразделения «Ахмат» также сообщили ТАСС, что возвращаются в зону проведения СВО из Ростовской области.
В регионах восстановлено движение по трассам, возобновлены рейсы автобусов и поездов. В Ростове снова начала работать сеть «Вкусно — и точка», Ozon и сервисы «Яндекса».
Глава Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко объяснил, что из-за движения колонн в городе повреждено более 10 тысяч квадратных метров дорог. Привести их в порядок планируют в течение двух дней. В Липецкой области заявили, что масштабных разрушений нет, асфальт на дорогах восстановят до конца дня 26 июня.
В Воронежской области во время прохождения колонны ЧВК «Вагнер» 24 июня произошла перестрелка. Повреждены 19 домовладений.
— Важная задача — помощь людям в устранении повреждений и компенсация ущерба. Обязательно поможем, — написал в телеграм-канале Максим Янцов, глава Павловского района Воронежской области.
Международная реакция
Основные заявления — списком:
- президент Казахстана считает события внутренним делом России, но с обеспокоенностью воспринял ситуацию в «дружественной стране», своем «стратегическом партнере»;
- президент Сербии считает, что «всё завершилось благодаря сильной реакции президента Путина, крайне решительной, четкой и ясной»;
- Китай выразил поддержку усилиям властей по стабилизации, страна заинтересована «в укреплении сплоченности и процветании России»;
- госсекретарь США заявил, что это внутреннее дело России;
- последствия попытки мятежа станут центральной темой на встрече глав МИД стран Евросоюза;
- The New York Times: спецслужбы США знали о планах Пригожина, но не стали рассекречивать их, так как опасались обвинений в организации госпереворота и не хотели «помогать президенту Владимиру Путину избежать раскола»;
- The Washington Post: спецслужбы США знали о возможном мятеже еще в середине июня;
- La Repubblica: НАТО связывалась с Минобороны России во время выступления Пригожина, так как опасалось за ядерные боеголовки и хотело прояснить, что страны Запада «не играют никакой роли» в этих событиях;
- БелТА: Лукашенко провел телефонные разговоры с Путиным и Назарбаевым.
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В Белгородской области открыли въезд в город Шебекино и село Новая Таволжанка.
— Оперативная обстановка позволяет нам это сделать. Будет стоять пост ГИБДД, будет выборочный контроль, но въезд свободный, — сообщил губернатор области Вячеслав Гладков через телеграм-канал.
На телеканале «Россия-1» вышла программа «Москва. Кремль. Путин» с интервью, записанным 21 июня. В нем Путин рассказал, что ежедневно следит за ходом спецоперации.
— С этого начинается день и этим заканчивается, — сказал президент.