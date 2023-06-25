Пробки из-за колонн ЧВК «Вагнер» и реакция мира на попытку мятежа: события вокруг СВО за 25 июня

Как прошел мятежный день в Ростове, читайте в подробном репортаже 161.RU Фото: Ирина Бабичева / 161.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 25 июня.



Попытка мятежа: последствия О том, что бойцы ЧВК «Вагнер» покидают территорию регионов, заявили власти Воронежской, Липецкой и Ростовской областей. Из-за прохождения колонны военной техники ЧВК на трассе М-4 «Дон» скопилась пробка. Бойцы спецподразделения «Ахмат» также сообщили ТАСС, что возвращаются в зону проведения СВО из Ростовской области. В регионах восстановлено движение по трассам, возобновлены рейсы автобусов и поездов. В Ростове снова начала работать сеть «Вкусно — и точка», Ozon и сервисы «Яндекса».

Глава Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко объяснил, что из-за движения колонн в городе повреждено более 10 тысяч квадратных метров дорог. Привести их в порядок планируют в течение двух дней. В Липецкой области заявили, что масштабных разрушений нет, асфальт на дорогах восстановят до конца дня 26 июня. В Воронежской области во время прохождения колонны ЧВК «Вагнер» 24 июня произошла перестрелка. Повреждены 19 домовладений. — Важная задача — помощь людям в устранении повреждений и компенсация ущерба. Обязательно поможем, — написал в телеграм-канале Максим Янцов, глава Павловского района Воронежской области.

Международная реакция Основные заявления — списком: президент Казахстана считает события внутренним делом России, но с обеспокоенностью воспринял ситуацию в «дружественной стране», своем «стратегическом партнере»; президент Сербии считает, что «всё завершилось благодаря сильной реакции президента Путина, крайне решительной, четкой и ясной»; Китай выразил поддержку усилиям властей по стабилизации, страна заинтересована «в укреплении сплоченности и процветании России»; госсекретарь США заявил, что это внутреннее дело России;

последствия попытки мятежа станут центральной темой на встрече глав МИД стран Евросоюза;

The New York Times: спецслужбы США знали о планах Пригожина, но не стали рассекречивать их, так как опасались обвинений в организации госпереворота и не хотели «помогать президенту Владимиру Путину избежать раскола»;

The Washington Post: спецслужбы США знали о возможном мятеже еще в середине июня;

La Repubblica: НАТО связывалась с Минобороны России во время выступления Пригожина, так как опасалось за ядерные боеголовки и хотело прояснить, что страны Запада «не играют никакой роли» в этих событиях;

БелТА: Лукашенко провел телефонные разговоры с Путиным и Назарбаевым.

Другие новости В Белгородской области открыли въезд в город Шебекино и село Новая Таволжанка. — Оперативная обстановка позволяет нам это сделать. Будет стоять пост ГИБДД, будет выборочный контроль, но въезд свободный, — сообщил губернатор области Вячеслав Гладков через телеграм-канал.

На телеканале «Россия-1» вышла программа «Москва. Кремль. Путин» с интервью, записанным 21 июня. В нем Путин рассказал, что ежедневно следит за ходом спецоперации. — С этого начинается день и этим заканчивается, — сказал президент.