«Был шлепок и визг». В Ленсоветском пьяный мужчина выкинул собаку с седьмого этажа

Молодая собака по кличке Рада погибла под окнами дома в Пушкинском районе Петербурга. Соседи видели, как хозяин спустил ее с балкона.
Информация о происшествии появилась в группе поселка Ленсоветовский во «ВКонтакте» 25 июня. В сообщении отмечалось, что в четыре утра житель
читатель «Фонтанки»
«Мой балкон выходит во двор, как раз-таки слева балкон этих соседей. Они живут на седьмом этаже, а я — на третьем. Мы с подругой вышли покурить и увидели, как шлепается тело. Был шлепок и визг — сосед выбросил собаку с седьмого этажа», — рассказала «Фонтанке» жительница дома.
Затем мужчина спустился на улицу и унес труп животного. На вопрос о том, что случилось, он ответил: «Мух ловила и выпала». Соседи вызвали полицию.
В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти отметили, что в отдел был доставлен
Также соседи вспомнили, что это не первый случай, когда животные оказывались на злосчастном балконе. В прошлом году прохожие видели, как крупная собака висела в воздухе на ошейнике, поводок держал хозяин квартиры.