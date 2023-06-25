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    «Был шлепок и визг». В Ленсоветском пьяный мужчина выкинул собаку с седьмого этажа

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    Молодая собака по кличке Рада погибла под окнами дома в Пушкинском районе Петербурга. Соседи видели, как хозяин спустил ее с балкона.

    Информация о происшествии появилась в группе поселка Ленсоветовский во «ВКонтакте» 25 июня. В сообщении отмечалось, что в четыре утра житель 246-го дома по Московскому шоссе выкинул собаку.

    читатель «Фонтанки»

    «Мой балкон выходит во двор, как раз-таки слева балкон этих соседей. Они живут на седьмом этаже, а я — на третьем. Мы с подругой вышли покурить и увидели, как шлепается тело. Был шлепок и визг — сосед выбросил собаку с седьмого этажа», — рассказала «Фонтанке» жительница дома.

    Затем мужчина спустился на улицу и унес труп животного. На вопрос о том, что случилось, он ответил: «Мух ловила и выпала». Соседи вызвали полицию.

    В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти отметили, что в отдел был доставлен 30-летний владелец собаки. Беседу он вел в состоянии алкогольного опьянения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Также соседи вспомнили, что это не первый случай, когда животные оказывались на злосчастном балконе. В прошлом году прохожие видели, как крупная собака висела в воздухе на ошейнике, поводок держал хозяин квартиры.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии 14

    bluxer25 Июн 2023 в 19:59
    Прикольно.
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