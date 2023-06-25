«Был шлепок и визг». В Ленсоветском пьяный мужчина выкинул собаку с седьмого этажа

Молодая собака по кличке Рада погибла под окнами дома в Пушкинском районе Петербурга. Соседи видели, как хозяин спустил ее с балкона.

Информация о происшествии появилась в группе поселка Ленсоветовский во «ВКонтакте» 25 июня. В сообщении отмечалось, что в четыре утра житель 246-го дома по Московскому шоссе выкинул собаку.