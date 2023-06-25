    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 22

    2 м/с, ю-з

    761мм

    51%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd84.08eur91.49

    Генконсул Франции покинул Петербург с квартирным долгом в 2 миллиона. Теперь купить его может каждый

    8851
    30 комментариев

    Любой россиянин теперь может прикупить долг месье, который 3 года отвечал за французскую дипломатию в Петербурге и окрестностях. Как такое может быть, узнала «Фонтанка».

    Площадка «Русского аукционного дома» 21 июня определилась с датой проведения торгов на право требовать квартирный долг с бывшего генерального консула Франции в Санкт-Петербурге Уго де Шаваньяка. Оказалось, что месье де Шаваньяк, возглавлявший дипломатическую миссию Пятой республики в Петербурге с ноября 2017-го по сентябрь 2020 года, отбыл на родину и не рассчитался с российскими контрагентами.

    По информации 47news, речь идет о финансовых обязательствах, связанных с арендой пятикомнатной квартиры в доме № 19 на улице Миллионной. За 160 квадратных метров в статусном доме иностранец в начале платил исправно, а вот потом, мягко говоря, не очень. В итоге дипломату насчитали и сам долг, и пени. Набежал 1 930 219 рублей и, стыдно сказать, еще 83 копейки.

    Так получилось, что договор найма жилого помещения генконсул Уго де Шаваньяк заключал с собственником квартиры, а им на тот момент являлось АО «Международный банк Санкт-Петербурга», принадлежащий экс-сенатору и подполковнику ФСБ Сергею Бажанову.

    В 2019 году МБСП признают банкротом, а хозяйство начнет разбирать и оценивать «Агентство по страхованию вкладов». Его представителям и пришлось через суд и по парижским адресам искать бывшего главного за всё французское в Петербурге.

    Теперь попытаться купить право требовать этот квартирный долг может любое российское физическое и юридическое лицо.

    О том, как месье не стал оспаривать претензии из России, но так и не смог оплатить квартирный долг, читайте в материале 47news «Нужны в Париже деньги, се ля ви».

    © Фонтанка.Ру
    ЛАЙК2
    СМЕХ22
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 30

    Гость25 Июн 2023 в 18:19
    "Обо фсем насущчном"
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    30
    close