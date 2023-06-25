Генконсул Франции покинул Петербург с квартирным долгом в 2 миллиона. Теперь купить его может каждый

Любой россиянин теперь может прикупить долг месье, который
Площадка «Русского аукционного дома» 21 июня определилась с датой проведения торгов на право требовать квартирный долг с бывшего генерального консула Франции в Санкт-Петербурге Уго де Шаваньяка. Оказалось, что месье де Шаваньяк, возглавлявший дипломатическую миссию Пятой республики в Петербурге с ноября
По информации 47news, речь идет о финансовых обязательствах, связанных с арендой пятикомнатной квартиры в доме
Так получилось, что договор найма жилого помещения генконсул Уго де Шаваньяк заключал с собственником квартиры, а им на тот момент являлось АО «Международный банк Санкт-Петербурга», принадлежащий экс-сенатору и подполковнику ФСБ Сергею Бажанову.
В 2019 году МБСП признают банкротом, а хозяйство начнет разбирать и оценивать «Агентство по страхованию вкладов». Его представителям и пришлось через суд и по парижским адресам искать бывшего главного за всё французское в Петербурге.
Теперь попытаться купить право требовать этот квартирный долг может любое российское физическое и юридическое лицо.
О том, как месье не стал оспаривать претензии из России, но так и не смог оплатить квартирный долг, читайте в материале 47news «Нужны в Париже деньги, се ля ви».