Генконсул Франции покинул Петербург с квартирным долгом в 2 миллиона. Теперь купить его может каждый

Любой россиянин теперь может прикупить долг месье, который 3 года отвечал за французскую дипломатию в Петербурге и окрестностях. Как такое может быть, узнала «Фонтанка».

Площадка «Русского аукционного дома» 21 июня определилась с датой проведения торгов на право требовать квартирный долг с бывшего генерального консула Франции в Санкт-Петербурге Уго де Шаваньяка. Оказалось, что месье де Шаваньяк, возглавлявший дипломатическую миссию Пятой республики в Петербурге с ноября 2017-го по сентябрь 2020 года, отбыл на родину и не рассчитался с российскими контрагентами.