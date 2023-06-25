Под Москвой разбился чемпион по высшему пилотажу, ему был 21 год

Подробности трагедии приводит MSK1 25 июня. Есть две основые версии - либо у самолета отказал двигатель, либо пилот на низкой высоте не смог выйти из фигуры.

За штурвалом легкомоторного Як-52 находился чемпион Московской области по высшему пилотажу Евгений Бессмертный. Вместе с ним после крушения погибла девушка.

Бессмертный был студентом третьего курса Ульяновского института гражданской авиации. На Як-52 он начал летать еще в 16 лет.



На борту с ним могла находиться 17-летняя девушка. Предположительно, она была его возлюбленной.