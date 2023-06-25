В Ленобласти открылся бассейн для тигров, но грязь им тоже нравится

В хосписе «Дом тигра» под Выборгом для постояльцев построили бассейн. Он еще полностью не заполнен водой, но кошки ждать не стали.
Видео кошачьих игр 25 июня публикует 47news. Бассейн представляет из себя большую чашу с перепадами высот. Пока что он едва заполнен водой, тигров это не останавливает.
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Мила кошачьему сердцу и канава с карельской грязью.
47news
«Дом тигра» создан и развивается у поселка Заводской под Выборгом семьей дрессировщиков, Дмитрием и Яной Ким. В хосписе живут не только тигры. Недавно в нем поселилась пума Амадеус.