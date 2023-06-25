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    Билеты в Армению и Турцию теряют в цене после скачка

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    6 комментариев

    Экстремальная стоимость перелетов за рубеж из России приходит в норму после скачка цен накануне. Об этом 25 июня сообщили в Ассоциации туроператоров России.

    «Стоимость билетов за рубеж пришла в норму после скачка цены накануне. Есть и экстремально низкие тарифы на сегодня и завтра. Очень дорого и неудобно лететь в Тбилиси и Белград. В остальном тарифы обыкновенные», — говорится в сообщении на сайте ассоциации.

    Если раньше предлагались варианты вылета за 100 и даже 200 тысяч рублей с человека, то теперь в Стамбул, Ереван или Анкару в ближайшие дни можно улететь за 25–26 тысяч рублей, а в Астану и вовсе за 7,5 тысячи.

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    Комментарии 6

    Гость25 Июн 2023 в 14:35
    Ржу - не могу!!!
    +1−1
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