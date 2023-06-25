Билеты в Армению и Турцию теряют в цене после скачка

Экстремальная стоимость перелетов за рубеж из России приходит в норму после скачка цен накануне. Об этом 25 июня сообщили в Ассоциации туроператоров России.

«Стоимость билетов за рубеж пришла в норму после скачка цены накануне. Есть и экстремально низкие тарифы на сегодня и завтра. Очень дорого и неудобно лететь в Тбилиси и Белград. В остальном тарифы обыкновенные», — говорится в сообщении на сайте ассоциации.

Если раньше предлагались варианты вылета за 100 и даже 200 тысяч рублей с человека, то теперь в Стамбул, Ереван или Анкару в ближайшие дни можно улететь за 25–26 тысяч рублей, а в Астану и вовсе за 7,5 тысячи.