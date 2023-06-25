Бухгалтер из Сибири «отожгла» на турбазе банкира Ананского под Петербургом. Ущерб от пожара стремится к 2 млн

Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах пожара на турбазе в поселке Раздолье в Приозерском районе. Задержана сибирячка.
Как стало известно «Фонтанке» 25 июня, двумя днями ранее в гостинице «Шишки на Лампушке» полицейские задержали
Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Как пишет 47news, турбаза «Шишки на Лампушке» связана с предпринимателем Вячеславом Ананских. Его имя прежде всего ассоциируется с оператором наружной рекламы «Руан» и банком «Гефест», а недавно он возглавил федерацию воздухоплавательного спорта Ленинградской области. На звонок корреспондента бизнесмен не ответил.