Бухгалтер из Сибири «отожгла» на турбазе банкира Ананского под Петербургом. Ущерб от пожара стремится к 2 млн

Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах пожара на турбазе в поселке Раздолье в Приозерском районе. Задержана сибирячка.

Как стало известно «Фонтанке» 25 июня, двумя днями ранее в гостинице «Шишки на Лампушке» полицейские задержали 53-летнюю отдыхающую. Бухгалтер из Новосибирска проводила отпуск в Ленобласти. В разгар веселья подожгла коридор гостиницы. Ущерб оценили в 1,7 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.