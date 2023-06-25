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    Бухгалтер из Сибири «отожгла» на турбазе банкира Ананского под Петербургом. Ущерб от пожара стремится к 2 млн

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    Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах пожара на турбазе в поселке Раздолье в Приозерском районе. Задержана сибирячка.

    Как стало известно «Фонтанке» 25 июня, двумя днями ранее в гостинице «Шишки на Лампушке» полицейские задержали 53-летнюю отдыхающую. Бухгалтер из Новосибирска проводила отпуск в Ленобласти. В разгар веселья подожгла коридор гостиницы. Ущерб оценили в 1,7 миллиона рублей.

    Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Как пишет 47news, турбаза «Шишки на Лампушке» связана с предпринимателем Вячеславом Ананских. Его имя прежде всего ассоциируется с оператором наружной рекламы «Руан» и банком «Гефест», а недавно он возглавил федерацию воздухоплавательного спорта Ленинградской области. На звонок корреспондента бизнесмен не ответил.

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