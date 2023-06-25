Умер доктор наук, соавтор конституции и один из основателей «Яблока» Виктор Шейнис

Доктор экономических наук и бывший депутат Госдумы от партии «Яблоко» Виктор Шейнис умер на
Шлосберг сообщил о смерти политика в своем телеграм-канале. Он назвал Шейниса человеком, который придумал партию «Яблоко». О причинах и обстоятельствах смерти Шлосберг информацию не привел.
«Мудрец и гуманист, политик и ученый. Соратник Сахарова, народный депутат России, а потом депутат Госдумы от "Яблока". Всегда считал его своим учителем. Светлая память, дорогой Виктор Леонидович!» — написал депутат ЗакСа Петербурга Борис Вишневский.
Уроженец Украины Шейнис учился и начинал работать в Ленинграде. Он имел докторскую степень по экономике, был профессором. В 1993 году стал депутатом Госдумы. Вместе с коллегами разрабатывал конституцию России. До последнего входил в федеральный комитет «Яблока».
*Внесен Минюстом в реестр иностранных агентов.