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    Умер доктор наук, соавтор конституции и один из основателей «Яблока» Виктор Шейнис

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    Фото: скриншот / youtube.com / yablokotv
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    Доктор экономических наук и бывший депутат Госдумы от партии «Яблоко» Виктор Шейнис умер на 93 году жизни. Об этом 25 июня сообщил его коллега по партии Лев Шлосберг*, признанный иноагентом.

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    Шлосберг сообщил о смерти политика в своем телеграм-канале. Он назвал Шейниса человеком, который придумал партию «Яблоко». О причинах и обстоятельствах смерти Шлосберг информацию не привел.

    «Мудрец и гуманист, политик и ученый. Соратник Сахарова, народный депутат России, а потом депутат Госдумы от "Яблока". Всегда считал его своим учителем. Светлая память, дорогой Виктор Леонидович!» — написал депутат ЗакСа Петербурга Борис Вишневский.

    Уроженец Украины Шейнис учился и начинал работать в Ленинграде. Он имел докторскую степень по экономике, был профессором. В 1993 году стал депутатом Госдумы. Вместе с коллегами разрабатывал конституцию России. До последнего входил в федеральный комитет «Яблока».

    *Внесен Минюстом в реестр иностранных агентов.

    Фото: скриншот / youtube.com / yablokotv

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