Умер доктор наук, соавтор конституции и один из основателей «Яблока» Виктор Шейнис

Доктор экономических наук и бывший депутат Госдумы от партии «Яблоко» Виктор Шейнис умер на 93 году жизни. Об этом 25 июня сообщил его коллега по партии Лев Шлосберг*, признанный иноагентом.

Шлосберг сообщил о смерти политика в своем телеграм-канале. Он назвал Шейниса человеком, который придумал партию «Яблоко». О причинах и обстоятельствах смерти Шлосберг информацию не привел.

«Мудрец и гуманист, политик и ученый. Соратник Сахарова, народный депутат России, а потом депутат Госдумы от "Яблока". Всегда считал его своим учителем. Светлая память, дорогой Виктор Леонидович!» — написал депутат ЗакСа Петербурга Борис Вишневский.