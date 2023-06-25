Гладков открыл Шебекино и рассказал о планах по его восстановлению

Ограничения на въезд в Шебекино из-за событий, связанных с маршем ЧВК «Вагнер» в сторону Москвы, сняты. Об этом 25 июня сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, на въезде на территорию округа будет работать пост ГИБДД, который проводит выборочные проверки. Но в целом Шебекино открыто и перемещаться по территории региона можно свободно. Процесс отправки и возвращения детей из лагеря Ставрополья также возобновлен.

Гладков добавил, что продолжаются процессы, связанные с восстановлением Шебекино. В первую очередь коммунальщики вставляют стекла и латают крыши. Следом будут реализованы более сложные работы, такие как восстановление фасадов.