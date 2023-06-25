На теплоходе музыка играет. Речные прогулки освоили импортозамещение туристов

Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Первый сезон после коронавируса позволяет надеяться речным перевозчикам хотя бы на 10% прирост пассажиропотока — это будет почти 4 миллиона пассажиров. На этих ожиданиях судоходные компании вкладывают миллиарды рублей в обновление флота.



Практически все опрошенные «Фонтанкой» перевозчики говорят о надеждах на хорошую погоду, которая позволит нарастить обороты и неплохо заработать. Она пока не подводит, а число туристов заметно растет — почти полностью пропавших иностранцев активно «импортозамещают» отечественные путешественники, которые также с удовольствием любуются на Петербург с воды и платят даже больше, чем иностранцы до коронавируса.



За 2022 год было перевезено 1,2 миллиона человек скоростными судами, на экскурсионно-прогулочных прокатились 2,3 миллиона человек. В общей сложности за 2022 год было перевезено 3,57 миллиона человек. Если ожидания участников рынка сбудутся, в 2023 году эта цифра может перевалить за 4 миллиона.



Что с ценами

Ситуация с ценами на турпродукты неоднозначна. Одни компании планируют их поднимать на 5–10%, как это сделал один из лидеров отрасли «Нева Тревел Компани», другие же стоически сохраняют цены два-три года подряд на прежнем уровне, как еще один крупный игрок — «Алые паруса».

Сравнение прошлогодних цен на сайтах перевозчиков (через сервис Web Archive) с нынешними показывает, что изменения кое-где даже более существенные, чем говорят в компаниях.

Стоимость экскурсионной прогулки для взрослого по Неве варьируется от 700 до 1500 рублей днем и от 1200 до 2300 рублей ночью. Год назад взрослый билет стоил 600–1450 рублей днем и 900–1900 рублей ночью.



Экскурсия «Малые реки и каналы» от компании «Самсон» стоила в прошлом году 900 рублей, сейчас 1000 рублей. А вот экскурсия «Уходим в закат в порту» от компании «Нева Тревел Компани» подорожала сразу на 13%: в прошлом году она обошлась бы в 1500 рублей, в этом году уже 1700 рублей. Билет до Петергофа на «Метеоре» у «Астра Марина» в прошлом году стоил 900 рублей в одну сторону, сейчас 1100.

Выросли и цены на аренду целого судна. Например, в прошлом году у «Нева Тревел» теплоход самого популярного из крупных классов «Москва» в разгар белых ночей можно было арендовать за 22 тысячи днем и за 27 тысяч — ночью. Сейчас речь идет о 25 и 30 тысячах соответственно.



Однако в большинстве случаев оказывается, что рост цен — ниже уровня инфляции. Поднимать их выше пока никто не берется. Возможно, всё дело в серьезной конкуренции, а в чем-то и в демпинге москвичей. «В столице сейчас идут активная замена флота и вывод из активной эксплуатации судов класса "Москва". Цена на них стала падать, и сейчас они там сдаются чуть ли не по 6 тысяч рублей в час. В Петербурге цена аренды на суда такого класса гораздо выше, поэтому столичные судовладельцы привезли к нам 3–4 таких теплохода и решили попытать счастье здесь», — сообщил Евгений Сысоев, директор компании «Новая волна», которая оперирует пятью собственными судами аналогичного класса.

Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Обновление флота

В санкционный период проблемы с поставками различной техники испытывают многие компании из разных отраслей, но речной бизнес мало зависит от западных поставок: почти все речные пассажирские суда в Петербурге строятся и ремонтируются в России.



Однако перевозчикам банально не хватает денег на серьезные программы модернизации порядком устаревшего флота. Рентабельность по чистой прибыли у крупнейших игроков рынка, судя по данным СПАРК, не превышает 15–17% при выручке, редко превышающей 100 миллионов рублей. Некоторые и вовсе показывают в отчетности 7–8% рентабельности. Острая конкуренция не позволяет повысить прибыль за счет цен, и в итоге в руках у судовладельцев по окончании сезона остаются деньги, недостаточные для реализации крупных инвестиционных программ.



«Сейчас при обычных, не льготных условиях, которые предлагают банки, без дотаций судно построить невозможно, оно просто не окупится, спасает элемент льготного лизинга от Минпромторга, благодаря ему, возможно, флот и будет обновляться», — говорит исполнительный директор одной из крупнейших на рынке компаний «Нева Тревел Компани» Юрий Набатов.



Именно его компания при удвоившейся за минувший год выручке (456 миллионов рублей) сумела показать, пожалуй, наибольшую рентабельность — 22,5% и нашла пути для финансирования своего развития.

«Программа Минпромторга дает возможность строить новые, современные теплоходы с использованием механизма долгосрочного лизинга до 25 лет , — рассказал Юрий Набатов. — По этой программе наша компания заказала 12 новых теплоходов, из них четыре выйдут в этом году, остальные соответственно в 2024-м и 2025 году, также мы планируем заключить контракты еще не менее чем на восемь судов. На данный момент три единицы спущены на воду. Общая сумма контрактов составляет более 2 миллиардов рублей».

Его компания в этом году запустила на линию в Кронштадт новый 32-метровый катамаран «Форт Кроншлот» проекта «Котлин» сразу на 200 пассажиров. Проектировало судно проектно-конструкторское бюро «Форсс Технологии», а строил Средне-Невский судостроительный завод.



На этой же линии работает и «Астра Марин» на привычных «Метеорах». Они на два метра длиннее и заметно быстрее ( 77 км/ч против 54 км/ч ), чем у катамарана. Зато вмещают меньше пассажиров — до 120. «Метеоры» на кронштадтской линии эксплуатирует «Нева Тревел». Базовые цены на сайте у «Астра Марина» ниже, но места впереди с панорамными окнами относятся у него к комфорт-классу, дороже, чем у конкурента.

Правда, есть нюанс. «Сейчас катамаран перевозит пассажиров в тестовом режиме, поэтому на борту могут находиться только 90 человек и билеты лучше заказывать за день до поездки», — сообщают сотрудники «Нева Тревел».

О приобретении новых судов «Фонтанке» сообщили также директор судоходной компании «Алые паруса» Дмитрий Нечаев и глава «Новой волны» Евгений Сысоев. В обоих случаях речь идет о небольших теплоходах класса «Фонтанка» (21 метр, 50 пассажиров).



Прогнозы на сезон

«В целом по объему пассажиров мы понимаем, что туристический поток в Петербурге растет. Судоходный бизнес очень метеозависимый, и даже при высоком туристическом потоке, если будет холодный июль или август, пассажиропоток может упасть, и весь вопрос не в количестве приехавших, а именно в погоде. Но тем не менее у нас очень оптимистичные планы. В целом с большой долей вероятности мы можем увеличить показатели прошлого года на 5–10% благодаря российским туристам, особенно из Москвы, которые приезжают отдохнуть на пару дней», — поделился Юрий Набатов.



Также оптимистично настроен и председатель комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев: «Я думаю, что пассажиропоток сможет увеличиться в этом году из-за разнообразия предложений. Они не повторяются, добавляются новые, это дает возможность и туризму в целом в городе, и судовладельцам наращивать долю повторных гостей. Бесконечный конструктор маршрутов позволяет туристу всегда находить у нас что-то новое».



Василиса Скандакова, Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

