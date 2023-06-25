На Авангардной спасатели остановили смертельную игру. Двух самостоятельных малышей сняли с окна на 4 этаже

Спасатели остановили опасную игру детсадовцев в Красносельском районе Петербурга. Малыши сидели у открытого окна на четвертом этаже.
Видео с ребенком в окне многоэтажки появилось в «Мегаполисе» 25 июня. Ребенок сидел на подоконнике, свесив ноги на улицу. Приехавшие на место спасатели растянули под окнами тент, пока их коллеги поднимались по лестнице.
В пресс-службе МЧС Петербурга уточнили, что на подоконнике находились двое детей в возрасте двух с половиной лет.
«Начальник караула поднялся в квартиру. Детей сняли. Отца нашли в соседней квартире. С ним провели воспитательную беседу», — добавили в ведомстве.