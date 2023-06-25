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    На Авангардной спасатели остановили смертельную игру. Двух самостоятельных малышей сняли с окна на 4 этаже

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    Спасатели остановили опасную игру детсадовцев в Красносельском районе Петербурга. Малыши сидели у открытого окна на четвертом этаже.

    Видео с ребенком в окне многоэтажки появилось в «Мегаполисе» 25 июня. Ребенок сидел на подоконнике, свесив ноги на улицу. Приехавшие на место спасатели растянули под окнами тент, пока их коллеги поднимались по лестнице.

    «Мегаполис» | «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер»

    В пресс-службе МЧС Петербурга уточнили, что на подоконнике находились двое детей в возрасте двух с половиной лет.

    «Начальник караула поднялся в квартиру. Детей сняли. Отца нашли в соседней квартире. С ним провели воспитательную беседу», — добавили в ведомстве.

    © Фонтанка.Ру

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