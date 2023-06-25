Губернатор Калужской области сообщил, что ограничения на личный транспорт будут сняты

Владимир Шапша, губернатор Калужской области, сообщил, что власти приняли решение начать снятие ограничений на движение личного транспорта на территории области.
«В течение дня вместе с правоохранительными органами будем восстанавливать обычный порядок движения», — сказал Шапша.
Решение о временном ограничении движения автомобильного транспорта по дорогам региона на территориях, прилегающих к границам Калужской области с Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областями было принято вчера, во время движения колонн ЧВК «Вагнер».