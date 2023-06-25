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    Губернатор Калужской области сообщил, что ограничения на личный транспорт будут сняты

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    Владимир Шапша, губернатор Калужской области, сообщил, что власти приняли решение начать снятие ограничений на движение личного транспорта на территории области.

    «В течение дня вместе с правоохранительными органами будем восстанавливать обычный порядок движения», — сказал Шапша.

    Решение о временном ограничении движения автомобильного транспорта по дорогам региона на территориях, прилегающих к границам Калужской области с Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областями было принято вчера, во время движения колонн ЧВК «Вагнер».

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