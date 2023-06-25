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    Грузовик в Дачном перемолотил мотоцикл

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    Мотоциклист получил серьёзные травмы в результате ДТП в посёлке Дачное в Кировском районе Ленобласти.

    Как сообщает «Мотосолидарность», 24 июня около 18:05 на Шоссейной улице столкнулись грузовой фургон и мотоцикл Honda. На фотографиях сообщества видно, какие сильные повреждения получила «Хонда».

    «По предварительной информации, водитель Ford Transit при повороте налево, не предоставил преимущества в движении встречному мотоциклу», — отмечается в сообщении.

    Мотоциклист, по данным «Мотосолидарности», с переломом руки и травмами голеностопа и плеча был доставлен в Шлиссельбургскую больницу. Его родственников оповестили.

    Фото: «Мотосолидарность»

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