Грузовик в Дачном перемолотил мотоцикл

Мотоциклист получил серьёзные травмы в результате ДТП в посёлке Дачное в Кировском районе Ленобласти.
Как сообщает «Мотосолидарность», 24 июня около 18:05 на Шоссейной улице столкнулись грузовой фургон и мотоцикл Honda. На фотографиях сообщества видно, какие сильные повреждения получила «Хонда».
«По предварительной информации, водитель Ford Transit при повороте налево, не предоставил преимущества в движении встречному мотоциклу», — отмечается в сообщении.
Мотоциклист, по данным «Мотосолидарности», с переломом руки и травмами голеностопа и плеча был доставлен в Шлиссельбургскую больницу. Его родственников оповестили.