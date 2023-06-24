У пункта отбора на военную службу по контракту людно. «Фонтанка» расспросила про настроения

В Петербурге около ТЮЗа, у дверей пункта отбора на военную службу по контракту, днем 24 июня собралось более 60 человек, передает корреспондент «Фонтанки». По словам ожидающих там людей, на этот день назначена очередная отправка.
В Подъездном переулке в основном собрались мужчины, некоторые — в военной форме, а также семьи. Все с вещами. Несколько человек подтвердили корреспонденту, что никакого аномального ажиотажа нет, просто люди ждут автобуса. По словам одного из мужчин, отправить должны человек 50. Куда именно, он не уточнил.
«Лично я? С прекрасным! Лично для себя», — ответил мужчина на вопрос, с каким настроением едет. Другая группа на аналогичный вопрос сообщила, что едет «с боевым» настроением. «Эти новости (последние. — Прим. ред.) в панику нас не вводят», — добавила женщина.
Еще двое ждущих отправки мужчин рассказали, что едут «победить» и с «положительными» ожиданиями.