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    «Ситуация является сложно прогнозируемой». Ассоциация туроператоров выпустила рекомендации для туристов

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    В том случае, если отдых запланирован на территории введения КТО, необходимо следовать рекомендациям властей и сотрудничать с туристическими операторами. Ассоциация туроператоров России 24 июня подготовила рекомендации для тех, чей отдых оказался под угрозой.

    В АТОР заявили, что туроператоры находятся на связи с государственными органами и будут обладать максимально оперативной информацией о текущей ситуации.

    По ситуации на данный момент передумать отправляться в путешествие турист может лишь при условии оплаты фактически понесенных туроператором расходов. Это регулируется Гражданским кодексом и законом «О защите прав потребителей».

    «Туроператоры стремятся к минимизации расходов туристов, которые могут появляться вследствие условий аннуляций услуг у перевозчиков и средств размещения», — говорится в сообщении АТОР, опубликованном в телеграм-канале.

    Ассоциация отмечает, что сейчас делается все возможное, чтобы туристам все же не выставляли штрафы, а сроки путешествий переносились без дополнительных финансовых затрат.

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    Комментарии 6

    Гость24 Июн 2023 в 19:17
    Короче, мамулечка...
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