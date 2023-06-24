«Ситуация является сложно прогнозируемой». Ассоциация туроператоров выпустила рекомендации для туристов

В том случае, если отдых запланирован на территории введения КТО, необходимо следовать рекомендациям властей и сотрудничать с туристическими операторами. Ассоциация туроператоров России 24 июня подготовила рекомендации для тех, чей отдых оказался под угрозой.



В АТОР заявили, что туроператоры находятся на связи с государственными органами и будут обладать максимально оперативной информацией о текущей ситуации.

По ситуации на данный момент передумать отправляться в путешествие турист может лишь при условии оплаты фактически понесенных туроператором расходов. Это регулируется Гражданским кодексом и законом «О защите прав потребителей».