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    Губернатор Новгородской области вспомнил Смуту и то, к чему она привела

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    Губернатор Новгородской области Андрей Никитин 24 июня решил в своем телеграм-канале вспомнить период Смутного времени и его последствия для государства. Глава региона отметил, насколько тяжело проходило избрание нового царя в условиях разорения после изгнания польских интервентов из Москвы.

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    «Династия Романовых будет править следующие триста лет. Бессудная казнь невинных детей состоялась как в прологе, так и в эпилоге ее истории», — так закончил свое повествование губернатор Новгородской области.

    Фото: Губернатор Новгородской области Андрей Никитин / telegram

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