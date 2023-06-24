Губернатор Новгородской области вспомнил Смуту и то, к чему она привела

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин 24 июня решил в своем телеграм-канале вспомнить период Смутного времени и его последствия для государства. Глава региона отметил, насколько тяжело проходило избрание нового царя в условиях разорения после изгнания польских интервентов из Москвы.
«Династия Романовых будет править следующие триста лет. Бессудная казнь невинных детей состоялась как в прологе, так и в эпилоге ее истории», — так закончил свое повествование губернатор Новгородской области.