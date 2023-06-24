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    Пожар на Невском: загорелась большая коммуналка, людей эвакуировали

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    Четыре пожарные машины и 21 сотрудник МЧС боролись с огнем на Невском проспекте днём 24 июня.

    Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу, в шестикомнатной коммуналке в доме 23 огонь охватил комнату площадью 30 квадратных метров. Звонок пожарным поступил в 16:02. На то, чтобы справиться с возгоранием, им потребовалось всего 25 минут. Из опасной зоны эвакуировали четырех человек. К счастью, обошлось без пострадавших.

    Около недели назад пожар вспыхнул в доме 88 на Большом проспекте Васильевского острова. Припаркованные автомобили до приезда пожарных от огня спасали прохожие.

    Фото: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

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