Пожар на Невском: загорелась большая коммуналка, людей эвакуировали

Четыре пожарные машины и 21 сотрудник МЧС боролись с огнем на Невском проспекте днём 24 июня.
Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу, в шестикомнатной коммуналке в доме 23 огонь охватил комнату площадью 30 квадратных метров. Звонок пожарным поступил в 16:02. На то, чтобы справиться с возгоранием, им потребовалось всего 25 минут. Из опасной зоны эвакуировали четырех человек. К счастью, обошлось без пострадавших.
Около недели назад пожар вспыхнул в доме 88 на Большом проспекте Васильевского острова. Припаркованные автомобили до приезда пожарных от огня спасали прохожие.