В Кронштадте «Стрижи» показали высший пилотаж

Авиационная группа «Стрижи» приковала внимание жителей Кронштадта к небу. Сегодня в рамках Международного военно-морского салона там прошли показательные выступления летчиков-асов авиагруппы.
пресс-служба Международного военно-морского салона
На высоте 1 800 метров хозяева неба — истребители МиГ-29 — выполняли головокружительные маневры, среди которых были «петля Нестерова», «колокол» и вращения типа «бочки».
пресс-служба Международного военно-морского салона
В эти дни «Стрижи» летают над Кронштадтом уже во второй раз, первое выступление асов состоялось на открытии МВМС в среду, 21 июня. Полюбоваться мастерством пилотов горожане смогут и завтра — выступление «Стрижей» запланировано на воскресенье, 25 июня, в 15:00.