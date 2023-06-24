    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 20

    4 м/с, зап

    760мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd84.08eur91.49

    В Кронштадте «Стрижи» показали высший пилотаж

    1430
    11 комментариев

    Авиационная группа «Стрижи» приковала внимание жителей Кронштадта к небу. Сегодня в рамках Международного военно-морского салона там прошли показательные выступления летчиков-асов авиагруппы.

    пресс-служба Международного военно-морского салона

    На высоте 1 800 метров хозяева неба — истребители МиГ-29 — выполняли головокружительные маневры, среди которых были «петля Нестерова», «колокол» и вращения типа «бочки».

    пресс-служба Международного военно-морского салона

    В эти дни «Стрижи» летают над Кронштадтом уже во второй раз, первое выступление асов состоялось на открытии МВМС в среду, 21 июня. Полюбоваться мастерством пилотов горожане смогут и завтра — выступление «Стрижей» запланировано на воскресенье, 25 июня, в 15:00.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    КронштадтСтрижи
    ЛАЙК1
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 11

    Гость24 Июн 2023 в 16:49
    Красиво !
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close