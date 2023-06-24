Ночь. Мятеж. Набат. Пригожин

Про Евгения Пригожина Россия знает давно, но слушает она хором его внимательно лишь последний год. Ежедневно. Сегодня не время собирать антологию его высказываний. Уже в голове обычного человека въелась его агрессия в адрес генералитета Министерства обороны РФ. За одну такую речь любого тут же бы привлекли и так далее. А он говорил, говорил и набирал обороты. Удивлялись, ужасались, восхищались, свирепели. Рождались теории невероятные, но все веровали в одну константу – ему можно.

Большинство искренне считали, что он - талант, создавший и финансирующий ЧВК "Вагнер". Меньшинство понимало, что в мире нет такого бизнеса, на доходы от которого можно не только содержать десятки тысяч наемников, но и покупать снаряды, пушки, танки (Один модернизированный танк Т-90 – миллионов 200 – один детский сад). Но зачем мелочиться, если "Вагнер" отлично воюет.



Каждая речь Пригожина повышалась в градусе по отношению к предыдущей. От оскорблений Шойгу до издевательств над Бегловым, от унижения миллиардеров до жажды национализации. Православному люду нравилось.

И вот пришла к нам пятница, 23 июня. После даты 22-го и за день до Алых парусов. Теперь Пригожин даже самому себе перешел границы. Он зло объяснил, отчего СВО – это ошибка, а с Украиной можно договориться. Жадно заговорил, что президента обманули. Про рьяное вытирание ног о Минобороны и говорить не стоит. Многие на это смотрели и сами себя спрашивали: "Я один это вижу?".



Такого не выдавал ни один враждебный, запрещенный в России ресурс. И пообещал всем Пригожин часть вторую. Очевидно, финальную. Долго терпеть не пришлось.

Вскоре он заявил, что ракеты наших военных ударили по позициям "Вагнера". К этому прилагалось видео. Позволю себе оценочное мнение: видео слабое. Кто-то бежит по лесу, какие-то покореженные деревья, небольшое пламя в окопе и запыхавшиеся возгласы, мол, всех накрыло и горы трупов. Но все это померкло, когда Пригожин прокричал о мести.

Он сыпал угрозами, и, наконец, дошел до похода его 25-тысячного войска на российскую армию. Призвал посторониться срочников, но "если кто-то встанет на пути, мы уничтожим все, что будет на пути … Мы идем до конца" (цитата).



Генералам пришлось выйти в эфир и обратиться к бойцам "Вагнера": опомнитесь, не совершайте непоправимого.

Да, это прямая, предельно публичная попытка государственного переворота.

В этот момент все-всё перечеркнули. Нет больше прошлого. Ни хорошего, ни плохого. Не имеет значения.



Национальный антитеррористический комитет, ФСБ, Генеральная прокуратура выпускают официальные заявления о возбуждении в отношении Пригожина уголовного дела по факту призыва к вооруженному мятежу. Госбезопасность извещает, что любой может оказывать содействие в задержании Пригожина. В переводе на обычную речь это звучит так: Пригожин – враг, он вне закона. Песков подчеркивает – президент в курсе.



Разумеется, все спецслужбы и силы приведены в боевую готовность. У государства всегда на один патрон больше. И он уже в стволе.

Тем временем на активных пользователей валится ворох фото, роликов, криков, мнений, слухов о том, как якобы на Ростов идут колонны "Вагнера" и так далее. Лучше зажмуриться. Губернатор Ростова открыто призывает людей не выходить из домов. Практически все, кто носит погоны, говорят друг другу об измене. Но никто-ничего не понимает. Куда летим дальше?

Не хватало не точностей, а прочности понимания. И рано ночью 24 июня на "Первом" телеканале появилась бегущая строка – ждите специальный выпуск новостей. И он настал.



Могучая и державная Екатерина Андреева, может, внутри и была растеряна, но никто этого заметить не смог. В спокойной, деловой, конструктивной, пресно-информационной манере она сообщила России то, что все уже знали с избытком. Опять про ФСБ и уголовное дело, про провокацию Пригожина, про его инсценировку нападения Минобороны.

Главные же слова были в другом. Даже не в том, что ситуацией воспользовались в Киеве и пошли на Бахмут.

"Заявления Евгения Пригожина фактически являются призывами к гражданскому конфликту на территории нашей страны", - вот он, текст. "Гражданский конфликт" - успокаивающий заменитель "гражданской войны". И это сказал "Первый" канал. "Левитан".



Все, закончилась история идей, началась история фактов.

Время Пригожина пошло против часовой стрелки.



Тем, кто давал присягу, думать нечего. Штатские же должны сделать выбор. Не место изыскам. Он такой: "Ты за Путина или Пригожина? За вождя или диктатора?".

Мы живем в будущем учебнике истории. В прямом смысле.

