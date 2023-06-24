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    Глава Ростовской области Василий Голубев настоятельно просит не выезжать на трассу м-4 Дон.

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    Глава Ростовской области Василий Голубев настоятельно просит не выезжать на трассу м-4 Дон.

    "Сейчас из-за ограничений движения на нескольких участках федеральной трассы, а именно в районе Батайска, Шахт, Каменска-Шахтинского, Миллерово, скопилось большое количество транспорта. Образовались многокилометровые пробки. Поручил областным спасательным службам и подразделениям областного главка МЧС совместно с администрациями муниципалов организовать доставку всего необходимого людям, застрявшим в пробках", - заявил Голубев.

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