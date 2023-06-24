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    Помогите спасти сердце трёхмесячного малыша

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    Андрэс родился со сложным пороком сердца. Вскоре после рождения петербургские медики сделали ему первую операцию и фактически спасли жизнь малышу. Сейчас мальчику требуется ещё одна операция. Откладывать её нельзя, но у родителей нет денег на лечение.

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    «Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

    Андрэс Нгоно, 3 месяца.

    Сложный врождённый порок сердца: единственный желудочек, состояние после хирургического лечения.

    Спасёт операция. Стоимость 191 704 ₽.

    «Сын родился практически с половинкой сердца – у него отсутствует левый, анатомически более сильный желудочек, поэтому полностью нарушена система кровообращения. При его диагнозе радикальная коррекция порока невозможна. Мне объяснили, что Андрэсу потребуется сложное многоэтапное кардиохирургическое лечение в течение нескольких лет.

    Врачи петербургской больницы уже сотворили чудо и спасли нашего сына – в первые недели жизни успешно провели операцию Норвуда по гемодинамической коррекции. Спасибо огромное всем читателям Русфонда, без вашей помощи мы бы не справились! Андрэс быстро пошёл на поправку и после выписки из больницы чувствует себя хорошо.

    Но в июне на плановом обследовании врачи обнаружили у него сужение просвета аорты. Это ведёт к нарастанию давления в верхней части тела и увеличению нагрузки на сердце. Сыну жизненно необходима операция, которая позволит устранить опасное сужение. Мы снова обращаемся к вам за помощью, ведь лечение для Андрэса по-прежнему платное. Российское гражданство мы ещё не получили, а операцию нельзя откладывать. Прошу, помогите!» Флора Нгоно, Санкт-Петербург.

    Евгения Глотова, кардиолог Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий (Санкт-Петербург):

    «У Андрэса крайняя форма синдрома гипоплазии левых отделов сердца, состояние после двух этапов хирургического лечения, рекоарктация (вторичное сужение. – Прим.ред.) аорты, хроническая кислородная недостаточность, нарушение кровообращения. Мальчику необходимо срочное проведение ангиографии и операции – баллонной ангиопластики суженного участка аорты».

    ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ

    ИЛИ ЗДЕСЬ

    Информация о произведенном пожертвовании поступает в Русфонд в течение четырёх банковских дней.

    Контакты для оказания помощи:

    8–800–250–75–25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

    тел./факс (495) 926–35–63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

    В Санкт-Петербурге: 8–921–424–27–12 / annarusfond@mail.ru/

    Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова WWW.RUSFOND.RU/SPB

    Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

    Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

    Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

    За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

    В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали «Фонтанка.ру», «Деловой Петербург» и «ВЕСТИ Санкт-Петербург».

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