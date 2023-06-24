Помогите спасти сердце трёхмесячного малыша

Андрэс родился со сложным пороком сердца. Вскоре после рождения петербургские медики сделали ему первую операцию и фактически спасли жизнь малышу. Сейчас мальчику требуется ещё одна операция. Откладывать её нельзя, но у родителей нет денег на лечение.

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«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.



Андрэс Нгоно, 3 месяца.

Сложный врождённый порок сердца: единственный желудочек, состояние после хирургического лечения.

Спасёт операция. Стоимость 191 704 ₽.

«Сын родился практически с половинкой сердца – у него отсутствует левый, анатомически более сильный желудочек, поэтому полностью нарушена система кровообращения. При его диагнозе радикальная коррекция порока невозможна. Мне объяснили, что Андрэсу потребуется сложное многоэтапное кардиохирургическое лечение в течение нескольких лет.



Врачи петербургской больницы уже сотворили чудо и спасли нашего сына – в первые недели жизни успешно провели операцию Норвуда по гемодинамической коррекции. Спасибо огромное всем читателям Русфонда, без вашей помощи мы бы не справились! Андрэс быстро пошёл на поправку и после выписки из больницы чувствует себя хорошо.



Но в июне на плановом обследовании врачи обнаружили у него сужение просвета аорты. Это ведёт к нарастанию давления в верхней части тела и увеличению нагрузки на сердце. Сыну жизненно необходима операция, которая позволит устранить опасное сужение. Мы снова обращаемся к вам за помощью, ведь лечение для Андрэса по-прежнему платное. Российское гражданство мы ещё не получили, а операцию нельзя откладывать. Прошу, помогите!» Флора Нгоно, Санкт-Петербург.

Евгения Глотова, кардиолог Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий (Санкт-Петербург):



«У Андрэса крайняя форма синдрома гипоплазии левых отделов сердца, состояние после двух этапов хирургического лечения, рекоарктация (вторичное сужение. – Прим.ред.) аорты, хроническая кислородная недостаточность, нарушение кровообращения. Мальчику необходимо срочное проведение ангиографии и операции – баллонной ангиопластики суженного участка аорты».

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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.



Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.



За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

