Врачи рассказали, что вреднее — кофе или энергетики. Ответ не так очевиден

Если вы пьете кофе не для удовольствия, а вашему организму постоянно нужна стимуляция, стоит задуматься Фото: Евгений Вдовин / 161.RU Поделиться Поделиться





Иногда, чтобы взбодриться, мы готовы пойти на что угодно. Можно, конечно, встать пораньше и принять душ, но подольше задержаться в кровати и выпить чашку кофе с утра выглядит проще. А то и вовсе перехватить на бегу баночку энергетика. Если из всех способов прийти в себя у вас под рукой оказались только кофе и энергетик, давайте разберемся, какому напитку лучше отдать предпочтение.



В чем польза кофе Основное вещество в составе кофе, которое влияет на организм человека, — кофеин. Попадая в организм, он повышает уровень дофамина в мозге, улучшая настроение и память. Кроме того, кофеин оказывает стимулирующее действие, усиливая чувство бодрости, физическую и умственную деятельность, при этом уменьшает сонливость и риск развития депрессии.



— Также в ряде научных работ показано наличие у кофе свойств, защищающих жизнеспособность нервных клеток. Кофе оказывает положительный эффект при болезни Паркинсона и состояниях, связанных с прогрессирующим снижением памяти, — говорит врач-невролог Наталия Гурарий.



Наталия Гурарий — врач-невролог первого неврологического отделения «Новой больницы», кандидат медицинских наук.

Кроме того, есть исследования, которые говорят, что любители кофе реже страдают диабетом второго типа и заболеваниями сердца, результаты других экспериментов показывают, что кофе снижает риск развития рака печени примерно на 40%, противостоит таким заболеваниям, как цирроз и желчнокаменная болезнь.



Кофе — это не просто напиток «для бодрости» Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Другой один важный момент — в состав кофе входят витамины группы В (В2, В5, В3) и микроэлементы (марганец, калий, магний), также зерна кофе богаты клетчаткой. Поэтому любителям кофе можно смело употреблять этот напиток. В разумных количествах. Чувство меры вообще — снова здорового подхода в питании.

Чем вреден кофе Во-первых, не самые приятные последствия ждут любителей начинать утро с чашки кофе на пустой желудок. Он стимулирует повышенное производство кислоты в желудке, раздражает слизистую желудка, отсюда — изжога и тошнота. А если у вас синдром раздраженного кишечника, то кофе только ухудшит его симптомы — рези в области брюшной полости, вздутие живота, повышенное газообразование и расстройства пищеварения.



— Кофеин расслабляет привратник желудка, вызывая рефлюкс — заброс желчи в пустой желудок и, как следствие, неприятные симптомы в виде тошноты, тяжести, нарушения стула, — говорит врач-гастроэнтеролог Вероника Черанева. — После еды, напротив, можно позволить себе чашечку кофе — источник микроэлементов и антиоксидантов.

Вероника Черанева — врач-гастроэнтеролог, диетолог. Специалист по лечению язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрита, панкреатита, холецистита, дисбактериоза, метеоризма, колита, запора, эзофагита и других заболеваний желудочно-кишечного тракта.



Кому противопоказан кофе Раз уж кофе повышает кислотность желудочного сока, то очевидно, что пациентам с болезнями желудка и двенадцатиперстной кишки им лучше не злоупотреблять. Вместе с ними кофе может навредить тем, у кого есть сердечно-сосудистые проблемы. Поскольку кофеин способствует учащению сердцебиения.

Стоит обратить внимание на то, что у здоровых людей, умеренно пьющих кофе, не выявлено никаких тенденций к развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Еще один не самый приятный побочный эффект кофеина заключается в том, что он может повышать чувство тревоги. Так что если тревожность у вас и без того повышенная, а иногда и панические атаки бывают, пить кофе чашку за чашкой — не ваш вариант.



Сколько кофе в день можно пить О кофе ходит много устрашающих легенд, но если у вас нет гипертонии, заболеваний ЖКТ и ишемической болезни сердца, то три–четыре чашки кофе в день вы себе спокойно можете позволить. После такой дозировки вы вряд ли почувствуете на себе кофейные спецэффекты.



— Если же выпивать больше пяти чашек кофе в день, это вполне может привести к сбоям в работе ЖКТ, аритмии, обезвоживанию и нервному истощению, — говорит врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — Нервная система будет реагировать на избыток кофеина раздражительностью, тревожностью, нервозностью или, наоборот, вялостью и апатией. Обезвоживание, в свою очередь, снижает иммунитет и повышает риск заболеть гриппом или ОРВИ. Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.

Чем полезны энергетики Понимаем, если на вашем лице появилась ухмылка, когда вы увидели в одном предложении слова «энергетики» и «польза». За ними действительно закрепилась слава не самых полезных напитков — мягко говоря. Для начала давайте посмотрим на состав этих напитков.

Основа всех энергетиков одинакова — сахар, кофеин, таурин и еще куча всего Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Обычно энергетики работают за счет трех основных компонентов: сахара, кофеина и таурина, которого в самой обычной банке энергетика может содержаться треть суточной нормы. Именно к таурину в недавнем исследовании внимательно присмотрелся молекулярный физиолог Виджай Ядав из Колумбийского университета. И нашел в нем довольно интересные преимущества.

Вообще, таурин изучен относительно скромно, но известно, что с возрастом его уровень снижается. Этот факт и стал основанием для исследования. Ядав с коллегами дали изрядное количество таурина мышам среднего возраста (дозы были эквивалентны тому, что человек может получить, выпив от трех до шести банок энергетиков) и отслеживали состояние животных в течение двух лет. В результате оказалось, что грызуны под таурином жили примерно на 10–12% дольше своих собратьев, которые дополнительный таурин не получали. Кроме того, они оказались здоровее: более стройными, менее беспокойными, лучше справлялись с тестами на координацию, обладали острой памятью и крепкими костями.



Впечатлившись такими показателями, физиологи перешли к экспериментам на людях и проанализировали данные об уровне таурина в крови почти 12 тысяч человек, участвовавших в 25-летнем исследовании здоровья в Великобритании. Оказалось, что участники с высоким уровнем таурина, как правило, были здоровее во многих отношениях, могли похвастаться более низким уровнем ожирения и холестерина, реже страдали диабетом. Это дало ученым основание заявлять, что таурин тормозит старение (при этом ученые отметили, что никакая компания им за исследование не платила).

Но всё это еще не повод закупаться энергетиками и пить их каждый день.

В чем вред энергетиков Биохимик Павел Попков отмечает: баночные энергетики сильно расшатывают нервную систему и расходуют запасы энергии, которые природой были заложены не для этого.

— Если кофеин может доводить организм до гипертонуса и даже судорожного состояния, то таурин сглаживает эффекты кофеина. В энергетиках он включен в рецептуру в большой дозе. Поэтому употребление двух банок энергетика будет значительно превышать суточную потребность в таурине, — говорит Павел Попков. — Энергетик можно готовить просто из сахара, кофеина и таурина. Но пить его с таким количеством сахара практически невозможно, поэтому в энергетики добавляют ортофосфорную кислоту в качестве регулятора кислотности, чтобы он не казался столь отвратительным.



Павел Попков — старший преподаватель кафедры биохимии имени Р. И. Лифшица Южноуральского медуниверситета.

Кроме того, употребление энергетиков может привести к нарушению сна, увеличению сердечного ритма, повышению артериального давления, обезвоживанию, ухудшению состояния зубов и зависимости от кофеина.

Так что лучше — кофе или энергетики?

Если выбирать между банкой энергетика и чашкой кофе, то специалисты говорят, что лучше отдать предпочтение кофе. Хотя бы потому, что в энергетиках, помимо кофеина, содержатся добавки и красители, а с ними лучше быть осторожнее. Но если человек пьет кофе не для удовольствия, и его организму постоянно нужна стимуляция, то стоит задуматься об образе жизни. Кроме того, сравнивать энергетики уместно разве что с натуральным черным кофе. Если же вы пьете его как десерт, с сахаром, сливками, сиропами, а то и вместо еды, возможно, банка энергетика будет даже полезнее.