«И в дождь, и в ураган». Айтишник 18 лет каждую неделю заводит часы на церкви — без него уникальные ходики встанут

Со строительством и открытием Рождественской церкви связано немало легенд Фото: Наталья Бурухина / NN.RU Поделиться Поделиться





Один из самых известных и красивых храмов Нижнего Новгорода стоит на улице Рождественской. Яркие разноцветные купола, изящные архитектурные формы и загадочные легенды сделали его достоянием города. По одной из легенд, великий изобретатель Иван Кулибин заинтересовался механикой после того, как починил часы на колокольне Рождественской церкви. Спустя сотни лет у мастера есть, можно сказать, последователь — инженер-программист Михаил, который следит за часами уже 18 лет. Он рассказал нашим коллегам из NN.RU, как устроены башенные ходики и как внезапно его судьба переплелась с историей 300-летней церкви.



Загадочные легенды История одного из самых красивых храмов Нижнего Новгорода окутана загадочными легендами, которых за несколько столетий накопилось немало. Рождественская, или, как ее еще называют, Строгановская, церковь была построена на деньги солепромышленника Григория Строганова в 1697 году. Строительство почти было закончено к 1703 году, но в какой-то момент работы заморозили. Исследователи считают, что в те годы в стране ввели монополию на торговлю солью: Строганов, утратив интерес к торговле в Нижнем, уехал из своей резиденции на несколько лет. Достроили и освятили храм лишь в 1719 году. По одной из легенд, через пару лет церковь закрыли по приказу царя Петра I, который увидел в храме иконы, заказанные им для Петропавловского собора в Санкт-Петербурге. Строганов, который хотел превзойти самого Петра, выкупил иконы раньше.

В 1860 году колокольня начала падать, и башню пришлось перекладывать Фото: Наталья Бурухина / NN.RU Поделиться Поделиться





Первая проба Кулибина Еще одну из легенд об этих часах связывают с известным изобретателем Иваном Кулибиным. Еще ребенком он вместе с родителями жил неподалеку от Рождественской церкви и, как все местные, узнавал время с часов на колокольне. Когда ходики встали, 15-летний Иван поднялся на башню, чтобы посмотреть механизм, и ко всеобщему удивлению починил вставшие часы. С того момента Кулибин все больше начал интересоваться механикой и стал мастером, прославившим нижегородскую землю на всю Россию. К сожалению, до наших дней именно эти часы не сохранились — они были утеряны к началу XIX столетия .

В 1860 году колокольня начала падать. Со временем она отклонилась более чем на метр по вертикали. Когда ситуация стала критической, в 1887 году башню пришлось перекладывать — от исторической кладки осталось лишь основание.

Часы, которые сейчас находятся на колокольне Рождественской церкви, были установлены на соседнем здании — доходном доме купцов Блиновых. Их заказали в середине XIX века у немецкой компании Иохана Фридриха Войле, на первой в Европе фабрике, начавшей массово выпускать башенные часы. Позднее, при перестройке комнат здания, механизм сняли и передали в художественный музей, где тот пролежал почти весь XX век .



В 90-е инициативная группа художников решила восстановить часы и вернула их на башню. Но это было сделано неумело: вскоре механизм заржавел и часы встали. В 2005 году Нижегородская епархия начала капитально ремонтировать церковь и доверила механизм часовому мастеру из Калуги. Александру Красникову потребовался год на их восстановление. Большая часть механизма осталась оригинальной — еще немецкого производства 1879 года. Полностью пришлось заменить циферблаты и стрелки, и изготовить одинаковые циферблаты на четыре стороны колокольни.

Часы на колокольне меняли трижды Фото: Наталья Бурухина / NN.RU Поделиться Поделиться





Хранитель часов В начале 2000-х нижегородец по имени Михаил учился в политехе, на досуге интересовался механикой и ремонтом часов, а также краеведением. По телевизору студент увидел, что на колокольне вновь монтируют часы, и решил это дело запечатлеть для истории. Взяв фотоаппарат, Михаил стал выжидать, когда спустится мастер.



— Простоял часа два с задранной головой. А когда мастер спустился на обед, я начал ему рассказывать, что хочу поснимать. Он ответил, чтобы я приходил в понедельник, когда все доделают, уберут пыль, и будет красиво. Ну и я пришел с двумя фотоаппаратами — пленка, мало ли что, — вспоминает Михаил.

Фото: Наталья Бурухина / NN.RU Поделиться Поделиться





Подниматься к вершине колокольни, где стоит механизм, приходится по пяти лестницам. От подножия на первый ярус ведет, закручиваясь винтом, узкая каменная лестница: на пару ярусов выше находится звонница и несколько массивных колоколов. Взбираться по ступеням довольно сложно — они под резким уклоном. При этом перекрытия каждого яруса довольно низкие, поэтому с подъемом приходится осторожничать, чтобы не задеть их головой.

От подножья колокольни ведет узкая каменная лестница Фото: Наталья Бурухина / NN.RU Поделиться Поделиться





Взбираться по ступеням довольно сложно — они под резким уклоном Фото: Наталья Бурухина Поделиться Поделиться





Механизм часов установлен в крошечном помещении выше звонницы, на самом верху. Там с трудом могут поместиться несколько человек, большую часть пространства занимает металлический стол с часовым механизмом.



Заводят часы с помощью специальной ручки Фото: Наталья Бурухина / NN.RU Поделиться Поделиться





Оказавшись у предмета своего интереса, Михаил начал расспрашивать мастера о механизме. Александр Красников, поняв, что студент неплохо разбирается в устройстве часов, начал и сам задавать вопросы.

— Я прыгаю, фоткаю, а он начал мне вопросы хитрые задавать: а что будет, если на гирю больше груза положить — они быстрее будут ходить или медленнее? А когда спустились, Александр Георгиевич спросил, не хочу ли я следить за часами. Тогда как раз ходили разговоры, что храм должны добавить в список ЮНЕСКО. Я подумал, где они, а где я — студент. Но все равно согласился на эту работу. И с тех пор раз в пять дней и в дождь, и в ураган или даже если я болею, я хожу заводить часы, — поделился с нами нижегородец.

Фото: Наталья Бурухина / NN.RU Поделиться Поделиться





В обычной жизни Михаил работает айтишником, но раз в пять дней становится хранителем часов. И в снег, и в дождь ему нужно прийти подтянуть гири, чтобы механизм не встал. Разбираться в устройстве этих «больших ходиков» приходилось самостоятельно — книжек и инструкций об этом почти нет.



— Материалов по обслуживанию башенных часов почти нет. Есть книжки по часовому делу — по ремонту наручных часов, ну, или будильников максимум. Про башенные часы никто ничего не писал, потому что их единицы. Поэтому искать информацию пришлось в англоязычном интернете. А я напоминаю, это был 2005 год. Я вышел на британских часовщиков, и там были некоторые материалы. Но по большей части это опыт, — поделился Михаил.

На тросе висят гири, за счет которых и работает механизм Фото: Наталья Бурухина / NN.RU Поделиться Поделиться





Завести часы можно лишь на пять дней — на столько хватает длины троса, на котором висят гири, обеспечивающие работу механизма. Потом с помощью ручки нужно намотать трос на валик — каждые четыре оборота — сутки хода часов.

Вид на церковь с верхнего яруса колокольни Фото: Наталья Бурухина / NN.RU Поделиться Поделиться





Подобных механических башенных часов сохранилось немного. На большинстве башенных фасадов работают электроциферблаты, и время на них можно настроить удаленно. Но у живых старинных часов в Нижнем есть верный хранитель, который дал негласный обет — приходить на пятый день и снова задавать ход времени.

Наталья Бурухина / NN.RU

Завести часы можно лишь на пять дней — на столько хватает длины троса, на котором висят гири Фото: Наталья Бурухина / NN.RU Поделиться Поделиться





С помощью ручки нужно намотать трос на валик — каждые четыре оборота — сутки хода часов Фото: Наталья Бурухина / NN.RU Поделиться Поделиться





Часы до сих пор работают на механизме немецкого производства 1879 года Фото: Наталья Бурухина / NN.RU Поделиться Поделиться



