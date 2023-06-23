Идеальное место, чтобы с утра испортить себе настроение. Мэр Новороссийска рассказал про поездку на маршрутке

Поездка в маршрутке испортила настроение мэру Новороссийска Андрею Кравченко. Впечатлениями градоначальник поделился в телеграм-канале 23 июня.
По словам мэра, реальность поездки на маршрутке №17 совпала с жалобами горожан. Салон оказался переполненным, водитель, как написал Кравченко, нарушил правила перевозки пассажиров, а кондиционер включили только после просьбы. Санитарное состояние транспорта радости чиновнику тоже не прибавило. А особенно мэра возмутило «хамское поведение» водителя и он пообещал принять меры, чтобы повысить культуру общения с пассажирами.
Маршрутка оказалась идеальным местом, чтобы с утра испортить себе настроение, — посетовал Кравченко и пообещал, что «такие мероприятия станут постоянной практикой».
Усилим контроль за знанием правил перевозки пассажиров и за элементарным речевым этикетом, резюмировал мэр.