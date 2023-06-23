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    Над Белгородом разверзлись хляби небесные

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    3 комментария

    Сильный ливень 23 июня затопил улицы Белгорода. Эффектные кадры публикуют жители города в социальных сетях. Вот этим видео поделились участники группы «Жесть Белгород», содержание которого сегодня полностью соответствует названию.

    t.me/zhest_belgorod

    У синоптиков для белгородцев нет хороших новостей. 24 июня в Белгородской области вновь обещают дожди и грозы. Плюс жара — до 29 градусов выше ноля — и сильный ветер.

    t.me/zhest_belgorod

    Региональное управление МЧС рекомендует во время грозы закрывать окна, двери и выключать из сети электрические приборы.

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    Комментарии 3

    Гость23 Июн 2023 в 20:54
    Спаси их Господь!
    +1−0
    Гость23 Июн 2023 в 20:53
    Раньше разгоняли тучи
    +0−0
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