Над Белгородом разверзлись хляби небесные

Сильный ливень 23 июня затопил улицы Белгорода. Эффектные кадры публикуют жители города в социальных сетях. Вот этим видео поделились участники группы «Жесть Белгород», содержание которого сегодня полностью соответствует названию.
У синоптиков для белгородцев нет хороших новостей. 24 июня в Белгородской области вновь обещают дожди и грозы. Плюс жара — до 29 градусов выше ноля — и сильный ветер.
Региональное управление МЧС рекомендует во время грозы закрывать окна, двери и выключать из сети электрические приборы.