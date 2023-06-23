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    «Из дома нам не выйти, только на лодочках». Посмотрите на локальную Венецию на Будапештской улице

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    Жители дома 38, к. 3, по Будапештской улице в пятницу увидели из окон море. Правда, грязное и мелкое, но вполне масштабное.

    Кадрами с локальным потопом 23 июня поделились очевидцы в соцсетях. «Из дома нам больше не выйти, только на лодочках, как в Венеции», — отметила автор видео.

    vk.com/kupchinoask

    Проблемы по этому адресу обнаружили во время технологических испытаний, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе АО «Теплосеть». Отмечается, что в зоне дефекта находились машины без видимых повреждений, а реальный ущерб возместят.

    Меры безопасности обеспечены, аварийно-ремонтные службы на месте, добавили в «Теплосети».

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Потоп на Будапештской
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