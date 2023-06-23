«Она не могла бросить ребенка»: во Вьетнаме пропала молодая мать из Петербурга

Петербурженка Евгения Близнюк пропала во Вьетнаме. Родственники предполагают самое худшее и обращаются в консульство и полицию.



Как рассказала «Фонтанке» дочь женщины Татьяна Юрченкова, её матери 43 года, она родилась в Ленинграде, а три последних года прожила во Вьетнаме, где преподавала английский. На работе она познакомилась с будущим отцом своего ребёнка — вьетнамцем, а в марте 2023 года родила от него дочь.

12 июня женщина уехала из Хайфона в Ханой, а дальше должна была отправиться в Лаос, для «виза ран» — обнуления разрешенного срока пребывания в стране, так как работала без оформления рабочей визы. Но на последнем этапе она вдруг пропала и на место отправления автобуса так и не прибыла.