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    «Она не могла бросить ребенка»: во Вьетнаме пропала молодая мать из Петербурга

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    Петербурженка Евгения Близнюк пропала во Вьетнаме. Родственники предполагают самое худшее и обращаются в консульство и полицию.

    Как рассказала «Фонтанке» дочь женщины Татьяна Юрченкова, её матери 43 года, она родилась в Ленинграде, а три последних года прожила во Вьетнаме, где преподавала английский. На работе она познакомилась с будущим отцом своего ребёнка — вьетнамцем, а в марте 2023 года родила от него дочь.

    12 июня женщина уехала из Хайфона в Ханой, а дальше должна была отправиться в Лаос, для «виза ран» — обнуления разрешенного срока пребывания в стране, так как работала без оформления рабочей визы. Но на последнем этапе она вдруг пропала и на место отправления автобуса так и не прибыла.

    Евгения Близнюк
    Евгения БлизнюкФото: предоставлено родственниками
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    Вьетнамский сожитель, по словам дочери, говорит, что ничего о Евгении не слышал с 12-го числа. Ребенок остался с ним.

    «Она родила 3 месяца назад и не могла бросить ребёнка! Разумеется, я подозреваю, что могло случиться худшее. Я думаю, что ее убили или ей подкинули наркотики. Есть ее последняя переписка, где она описывает, что ее сожитель употребляет наркотики и ворует ее деньги, и она могла, например, угрожать ему полицией», — сообщила дочь Татьяна.

    Девушка написала заявление в полицию в Петербурге накануне, обратилась в консульство за помощью.

    Евгения Близнюк
    Евгения БлизнюкФото: предоставлено родственниками

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    Петербурженка пропала во Вьетнаме
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