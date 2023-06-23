Теперь официально: Бразильский футболист Густаво Мантуан продолжит карьеру в «Зените»

Петербургский футбольный клуб «Зенит» официально подписал контракт с Густаво Мантуаном, опытным бразильским атакующим полузащитником из клуба «Коринтианс». Об этом 23 июня сине-бело-голубые сообщили в своем телеграм-канале.
Обе стороны уладили все детали перехода, и теперь Мантуан будет играть на поле в составе «Зенита». Договор между клубом и футболистом заключен на 4 года с опцией продления еще на один год. В «Зените» надеются, что приобретенный игрок поможет им достичь новых высот в сезоне и принесет клубу несколько заслуженных трофеев.
Ранее председатель правления петербургской команды Александр Медведев заявил, что клуб выкупил права на игрока у «Коринтианса». Впервые соглашение об аренде было подписано в июне 2022 года и к концу 2023 года договор подходил к концу.