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    Теперь официально: Бразильский футболист Густаво Мантуан продолжит карьеру в «Зените»

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    Петербургский футбольный клуб «Зенит» официально подписал контракт с Густаво Мантуаном, опытным бразильским атакующим полузащитником из клуба «Коринтианс». Об этом 23 июня сине-бело-голубые сообщили в своем телеграм-канале.

    Обе стороны уладили все детали перехода, и теперь Мантуан будет играть на поле в составе «Зенита». Договор между клубом и футболистом заключен на 4 года с опцией продления еще на один год. В «Зените» надеются, что приобретенный игрок поможет им достичь новых высот в сезоне и принесет клубу несколько заслуженных трофеев.

    Ранее председатель правления петербургской команды Александр Медведев заявил, что клуб выкупил права на игрока у «Коринтианса». Впервые соглашение об аренде было подписано в июне 2022 года и к концу 2023 года договор подходил к концу.

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