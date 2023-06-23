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    Украина отказывается проводить президентские выборы во время военного положения

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    Во время военного положения выборы, в том числе президентские, не могут проходить на территории Украины. Об этом 23 июня в интервью британским СМИ заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Зеленский ввел военное положение на территории Украины 24 февраля 2022 года. С тех пор срок действия положения неоднократно продлевался — последний раз 20 мая 2023 года.

    В Совете Европы ранее призвали Киев провести парламентские и президентские выборы в срок. Однако в Совете нацбезопасности Украины сообщили, что во время военного положения выборы в стране проводить невозможно.

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