Украина отказывается проводить президентские выборы во время военного положения

Во время военного положения выборы, в том числе президентские, не могут проходить на территории Украины. Об этом 23 июня в интервью британским СМИ заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский ввел военное положение на территории Украины 24 февраля 2022 года. С тех пор срок действия положения неоднократно продлевался — последний раз 20 мая 2023 года.

В Совете Европы ранее призвали Киев провести парламентские и президентские выборы в срок. Однако в Совете нацбезопасности Украины сообщили, что во время военного положения выборы в стране проводить невозможно.