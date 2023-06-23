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    США внесли в санкционный список двух граждан России, называя их «офицерами ФСБ»

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    4 комментария

    Двух граждан России внесли в американский санкционный список. Об этом 23 июня сообщает управление по контролю над иностранными активами Минфина США, называя Егора Попова 1992 года рождения и Алексея Суходолова 1974 года рождения офицерами Федеральной службы безопасности.

    В Минюсте США утверждают, что Попов и Суходолов якобы из Москвы курировали россиянина Александра Ионова, который с ноября 2014-го по июль 2022 года участвовал в «иностранной кампании вредоносного влияния», направленной против США.

    Ведомство настаивает, что они предположительно завербовали членов Африканской народно-социалистической партии во Флориде, партии Black Hammer Party в Джорджии и еще одной неназванной политической партии в Калифорнии. Целью было, чтобы завербованные «действовали как незарегистрированные незаконные агенты российского правительства, сеяли раздор и распространяли пророссийскую пропаганду». По этому делу проходят и четверо граждан США, которые являются членами этих партий.

    Также Минюст утверждает, что граждане России тайно финансировали определенных кандидатов на выборах в городе Санкт-Петербург (штат Флорида) в 2019 году.

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    Комментарии 4

    Гость23 Июн 2023 в 18:16
    Неужели BLM - это они? )
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