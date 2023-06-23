США внесли в санкционный список двух граждан России, называя их «офицерами ФСБ»

Двух граждан России внесли в американский санкционный список. Об этом 23 июня сообщает управление по контролю над иностранными активами Минфина США, называя Егора Попова 1992 года рождения и Алексея Суходолова 1974 года рождения офицерами Федеральной службы безопасности.



В Минюсте США утверждают, что Попов и Суходолов якобы из Москвы курировали россиянина Александра Ионова, который с ноября 2014-го по июль 2022 года участвовал в «иностранной кампании вредоносного влияния», направленной против США.



Ведомство настаивает, что они предположительно завербовали членов Африканской народно-социалистической партии во Флориде, партии Black Hammer Party в Джорджии и еще одной неназванной политической партии в Калифорнии. Целью было, чтобы завербованные «действовали как незарегистрированные незаконные агенты российского правительства, сеяли раздор и распространяли пророссийскую пропаганду». По этому делу проходят и четверо граждан США, которые являются членами этих партий.