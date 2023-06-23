Депутаты хотят ввести сроки за оскорбление защитников Отечества и надругательство над гимном РФ. В ЗакСе интересовались, зачтется ли плохое пение

Заксобрание Петербурга рассмотрит два проекта федеральной инициативы. Первая предлагает ввести уголовную ответственность за надругательство над государственным гимном, вторая — за оскорбление защитников Отечества. Обе инициативы 23 июня обсуждали на заседании комитета по законодательству, рассказал «Фонтанке» депутат от «Яблока» Борис Вишневский.



Первая инициатива предлагает дополнить статью 329 Уголовного кодекса РФ «Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации», добавив в нее и надругательство над государственным гимном. Максимальный срок наказания — до года тюрьмы. На заседании коллега Вишневского поинтересовался, будет ли являться плохое исполнение гимна надругательством над ним.