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    Депутаты хотят ввести сроки за оскорбление защитников Отечества и надругательство над гимном РФ. В ЗакСе интересовались, зачтется ли плохое пение

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    Заксобрание Петербурга рассмотрит два проекта федеральной инициативы. Первая предлагает ввести уголовную ответственность за надругательство над государственным гимном, вторая — за оскорбление защитников Отечества. Обе инициативы 23 июня обсуждали на заседании комитета по законодательству, рассказал «Фонтанке» депутат от «Яблока» Борис Вишневский.

    Первая инициатива предлагает дополнить статью 329 Уголовного кодекса РФ «Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации», добавив в нее и надругательство над государственным гимном. Максимальный срок наказания — до года тюрьмы. На заседании коллега Вишневского поинтересовался, будет ли являться плохое исполнение гимна надругательством над ним.

    В рамках второй инициативы было предложено наказывать за оскорбление «защитника Отечества». Под таким защитником авторы понимают «военнослужащего, ветерана военной службы, ветерана боевых действий, а также гражданина, пребывающего в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач», возложенных на ВС РФ. Предполагается, что нарушителю в случае, если законопроект примут, будет грозить штраф от 300 тысяч до 500 тысяч рублей (или в размере зарплаты, либо дохода осужденного за период от двух до трех лет), обязательные работы до 480 часов, ограничением свободы до 3 лет или лишение свободы до 3 лет.

    Проект законодательной инициативы сначала должен быть одобрен региональным парламентом в двух чтениях, и только в этом случае проект поступит на рассмотрение в Госдуму.

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