Депутаты хотят ввести сроки за оскорбление защитников Отечества и надругательство над гимном РФ. В ЗакСе интересовались, зачтется ли плохое пение

Заксобрание Петербурга рассмотрит два проекта федеральной инициативы. Первая предлагает ввести уголовную ответственность за надругательство над государственным гимном, вторая — за оскорбление защитников Отечества. Обе инициативы 23 июня обсуждали на заседании комитета по законодательству, рассказал «Фонтанке» депутат от «Яблока» Борис Вишневский.
Первая инициатива предлагает дополнить
В рамках второй инициативы было предложено наказывать за оскорбление «защитника Отечества». Под таким защитником авторы понимают «военнослужащего, ветерана военной службы, ветерана боевых действий, а также гражданина, пребывающего в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач», возложенных на ВС РФ. Предполагается, что нарушителю в случае, если законопроект примут, будет грозить штраф от 300 тысяч до 500 тысяч рублей (или в размере зарплаты, либо дохода осужденного за период от двух до трех лет), обязательные работы до 480 часов, ограничением свободы до
Проект законодательной инициативы сначала должен быть одобрен региональным парламентом в двух чтениях, и только в этом случае проект поступит на рассмотрение в Госдуму.